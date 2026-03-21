Președintele iranian Masoud Pezeshkian a pus pe masă condițiile clare pentru încetarea războiului din Orientul Mijlociu, într-o convorbire telefonică purtată sâmbătă cu premierul indian Narendra Modi. Teheranul cere încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite și a Israelului, alături de garanții ferme că astfel de atacuri nu se vor mai repeta.

Condiții clare de la Teheran

Liderul de la Teheran a fost cât se poate de direct în solicitările sale. Fără o oprire a acțiunilor militare și fără un angajament pentru viitor, conflictul nu se va încheia. „Condiţia pentru încetarea războiului şi a conflictului în regiune este încetarea imediată a agresiunii din partea Statelor Unite şi a regimului sionist, precum şi garanţia că aceasta nu se va repeta în viitor”, a declarat Pezeshkian, conform agenției de presă locale Irna.

două cerințe ferme.

Acuzații directe la adresa Washingtonului

Dar discuția nu s-a oprit aici. Președintele iranian a subliniat că nu țara sa a „declanşat războiul”. Mai mult, acesta a acuzat SUA şi Israelul că au lansat atacuri „fără justificare şi fără o bază legală” chiar în toiul negocierilor asupra programului nuclear iranian. V-ați gândit vreodată cum e să negociezi pacea și în același timp să fii atacat? Pezeshkian a catalogat aceste acțiuni drept „inumane şi imorale”, menționând că au dus la uciderea unor înalţi oficiali militari, dar și a unor civili.

Programul nuclear, mărul discordiei

Pezeshkian a respins categoric argumentele invocate de Washington pentru a justifica ofensiva militară, în special presupusa intenţie de a împiedica Iranul să dezvolte arme nucleare. Liderul iranian a reiterat faptul că Republica islamică desfăşoară un program în scopuri paşnice (o poziție susținută constant de Teheran) și este dispusă să-şi supună activităţile nucleare supravegherii internaţionale.

Ba chiar, pentru a garanta stabilitatea fără intervenția unor actori externi, președintele a propus crearea unui mecanism regional de securitate.

Reacția Indiei și îngrijorările economice

Iar de cealaltă parte a firului, premierul indian Narendra Modi a exprimat preocuparea țării sale cu privire la amplificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu. Acesta a susţinut necesitatea de a se reveni cât mai curând posibil la calea dialogului.

Numai că, dincolo de diplomație, lucrurile stau puțin diferit când vine vorba de economie. Șeful Guvernului indian a avertizat asupra riscurilor pe care le implică atacurile asupra infrastructurilor energetice pentru securitatea globală. Acesta a subliniat importanţa garantării libertăţii de navigaţie în Golful Persic, o aluzie directă la blocarea de către Iran a strategicei Strâmtori Ormuz, prin care tranzitează nu mai puțin de 20% din producţia mondială de ţiţei.

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