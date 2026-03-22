De 20 de zile, de când SUA și Israelul au început bombardarea Iranului, statele din Golf se confruntă cu un baraj neîncetat de mii de drone și rachete. Acestea țintesc aeroporturi, porturi, baze militare și centre financiare. Deși răspunsul a fost până acum strict defensiv, cheltuind miliarde pe interceptori care doboară aproximativ 90% din rachetele balistice, presiunea de a riposta crește pe zi ce trece.

Escaladare periculoasă

Prioritatea absolută a Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a fost să evite un război pe care nu îl consideră al lor și pe care au încercat cu disperare să-l oprească. Numai că, după ce Israelul a atacat câmpul de gaze South Pars din Iran, regimul de la Teheran a promis să nu dea dovadă de „nicio reținere” în ripostarea împotriva infrastructurii energetice din Golf.

Și s-a ținut de cuvânt.

În Qatar, un atac asupra complexului de gaze Ras Laffan a distrus aproape o cincime din capacitatea de export de gaz natural lichefiat. Iar în Emiratele Arabe Unite, autoritățile din Abu Dhabi au oprit operațiunile la instalația de gaze Habshan și la câmpul Bab, numind atacurile o „escaladare periculoasă”. Nici Kuweitul nu a scăpat, compania petrolieră de stat KPC raportând că rafinăria Mina al-Ahmadi a fost lovită de drone, în timp ce Arabia Saudită a confirmat că două dintre rafinăriile sale au fost țintite. În tot acest timp, Iranul continuă să blocheze Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru exporturile mondiale de petrol și gaze.

Între ciocan și nicovală

Statele din Golf se găsesc într-o situație aproape imposibilă. E drept că sunt bogate și înarmate până în dinți cu tehnică americană de ultimă generație. Ca grup de șase state (Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrain și Oman), țările CCG dețin aproximativ 2.000 de avioane militare F-15 și F-18. totusi, doar Arabia Saudită și, într-o măsură mai mică, Emiratele Arabe Unite au experiență reală în războiul aerian la scară largă.

Fawaz Gerges, profesor de relații internaționale la London School of Economics, a subliniat că țările din Golf s-au trezit „într-o situație imposibilă, între ciocan și nicovală”.

Iar Ali Bakir, profesor la Universitatea din Qatar, completează tabloul sumbru. „CCG, acest război a scos la iveală o realitate profund îngrijorătoare: toate cele trei părți implicate devin din ce în ce mai iraționale și detașate de realitate, fiecare urmărind agende care amenință să tragă regiunea și lumea într-un loc foarte întunecat”, a declarat acesta.

Neîncredere totală în Trump

De când Donald Trump a început bombardamentele, Washingtonul a presat statele CCG să se alăture „taberei sale”. Dar neîncrederea față de Trump este acum profundă în rândul liderilor din Golf. V-ați gândit vreodată cum e să fii aliat cu cineva în care nu ai încredere? Un lider din Golf l-a descris în privat pe Trump drept „cățelul” lui Benjamin Netanyahu.

Există o teamă palpabilă că o ripostă a statelor arabe ar fi folosită de SUA ca pretext pentru a se retrage și a declara victoria. „CCG ar rămâne cu un război sângeros și fără sfârșit cu Iranul, care ar marca generații întregi”, a avertizat Bakir. Analiza este tranșantă: „Mă îndoiesc foarte mult că vreun stat arab din Golf s-ar alătura vreodată războiului americano-israelian, deoarece, așa cum au spus cu toții în repetate rânduri: acesta nu este războiul nostru”, a spus Fawaz Gerges, care a adăugat: „Ei cred că nici măcar nu este războiul Americii.”

Singura opțiune rămasă?

totusi, pe măsură ce speranțele pentru o soluție diplomatică se sting, opiniile liderilor din Golf par să se înăsprească. Joi, ministrul de externe saudit, prințul Faisal bin Farhan, a declarat că Arabia Saudită „își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni militare dacă se consideră necesar”. Puțini cred însă că saudiții ar acționa singuri.

Realitatea de pe teren este că regimul iranian rămâne bine înrădăcinat, iar asasinarea de către SUA și Israel a unor lideri cheie (inclusiv liderul suprem, Ali Hosseini Khamenei) nu a dus la capitulare. Acest eșec a condus la o concluzie radicală în anumite cercuri. „Țările CCG înțeleg că acest regim este acum extrem de periculos, chiar instabil – nici măcar nu știm cine conduce cu adevărat țara”, a spus Muhanad Seloom, fost diplomat qatarez.

Viziunea sa este lipsită de echivoc. „Destrămarea definitivă a regimului iranian de către SUA este, fără îndoială, singura opțiune pe care o avem în prezent. Altfel, de fiecare dată când Iranul se află sub presiune, ei știu că pot lovi Golful, știu că pot bloca Strâmtoarea Ormuz, iar asta va fi eficient. Aceasta reprezintă o amenințare existențială pentru CCG.”

O opinie susținută și de Abdulkhaleq Abdulla, profesor la Universitatea din Emiratele Arabe Unite. „America a vrut asta”, a spus el. „Așa că să o ducă la capăt.”