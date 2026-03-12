Iranul pune 3 condiții clare pentru a opri războiul cu SUA și Israel

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a anunțat trei condiții clare pentru încetarea războiului cu Israel și Statele Unite, marcând prima dată când liderul de la Teheran prezintă public o listă specifică de cerințe pentru a pune capăt conflictului. Anunțul a fost făcut miercuri seara, într-un context tensionat, cu explozii raportate în capitala Teheran.

Într-o postare pe platforma X, președintele a subliniat că singura cale de a opri ostilitățile este îndeplinirea acestor solicitări. Potrivit Digi24, care citează surse internaționale, Pezeshkian a declarat: „Singura modalitate de a pune capăt acestui război – declanşat de regimul sionist şi de SUA – este recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”.

Ce revendicări are Teheranul

Liderul iranian a detaliat cele trei puncte esențiale care ar putea duce la pace. Lista de condiții include „recunoaşterea drepturilor legitime ale Iranului, plata despăgubirilor şi garanţii internaţionale ferme împotriva agresiunilor viitoare”. Aceste cereri vin în timp ce Iranul continuă să riposteze împotriva unor ținte economice și militare din regiune, menținând o presiune constantă asupra adversarilor săi.

Discuții diplomatice în paralel cu atacurile

În ciuda retoricii dure, președintele Masoud Pezeshkian a menționat că a purtat discuții cu liderii din Rusia și Pakistan pentru a găsi soluții la criză. În cadrul acestor convorbiri, el a încercat să reafirme „angajamentul Iranului faţă de pace”. Aceste eforturi diplomatice se desfășoară în paralel cu acțiunile militare ale Teheranului.

Mișcări strategice în regiune

Activitatea diplomatică din zonă s-a intensificat. Ca dovadă, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a efectuat joi o vizită scurtă în Arabia Saudită, conform informațiilor furnizate de biroul său. Deși detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice, vizita subliniază importanța consultărilor între puterile regionale în contextul actualului conflict.