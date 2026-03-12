Iranul respinge acuzațiile SUA privind minele din Strâmtoarea Ormuz

Iranul neagă vehement acuzațiile Statelor Unite privind amplasarea de mine navale în Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol. Tensiunile escaladează în regiune după ce președintele american a amenințat cu repercusiuni militare severe.

Reacția Teheranului a venit joi, prin vocea ministrului adjunct de externe, Majid Takht-Ravanchi, care a respins categoric afirmațiile Washingtonului. Potrivit publicației Adevărul, conflictul verbal a oprit practic exporturile de hidrocarburi prin această rută strategică, provocând o creștere bruscă a prețurilor pe piețele internaționale.

Ce susține Washingtonul și cum răspunde Iranul

Președintele american Donald Trump a susținut că Statele Unite au atacat „28 de nave iraniene care instalau mine” în Strâmtoarea Ormuz. Liderul de la Casa Albă a cerut Iranului să retragă imediat dispozitivele explozive, avertizând că în caz contrar vor urma „consecințe militare drastice”.

Întrebat direct despre aceste declarații, oficialul iranian Majid Takht-Ravanchi a oferit un răspuns scurt și ferm. „Deloc. Nu este adevărat”, a declarat ministrul adjunct de externe, negând orice implicare a navelor iraniene în astfel de operațiuni.

Transportul maritim, blocat și prețuri în creștere

Criza a afectat grav transportul maritim din regiune. Autoritățile de la Teheran au limitat în mare măsură traficul prin Strâmtoarea Ormuz, ceea ce a dus la oprirea aproape totală a exporturilor de petrol și gaze naturale lichefiate pe fondul conflictului declanșat de Statele Unite și Israel.

Această blocare a rutei strategice, esențială pentru aprovizionarea energetică globală, a generat o creștere puternică a prețurilor la petrol și gaze. Cu toate acestea, Takht-Ravanchi a precizat că unele state au cerut permisiunea de a tranzita zona, iar Teheranul a cooperat cu acestea.

Poziția Germaniei: Nicio dovadă privind existența minelor

În acest conflict al declarațiilor a intervenit și Germania. Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat miercuri că, în prezent, nu există indicii concrete că Strâmtoarea Ormuz, situată între Iran și Oman, ar fi fost minată.

Oficialul german a subliniat însă că informațiile apărute în ultimele zile au amplificat temerile legate de securitatea aprovizionării globale cu hidrocarburi. Wadephul a avertizat că evoluțiile din zonă pot avea efecte majore asupra pieței energetice mondiale, având în vedere importanța vitală a traficului prin strâmtoare.

Sursa: Adevarul