Iranul sfidează SUA și promite un război de durată: Vom lupta cât timp va fi necesar

Iranul a transmis un mesaj ferm Statelor Unite, afirmând că este pregătit să lupte „atât timp cât va fi necesar” și că negocierile nu mai sunt o opțiune. Poziția Teheranului contrazice direct declarațiile președintelui american Donald Trump, care anticipase un final rapid al conflictului.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a asigurat că țara sa este pregătită pentru o confruntare pe termen lung. „Suntem gata să continuăm atacurile cu rachete împotriva lor atât timp cât va fi necesar şi ori de câte ori va fi necesar”, a declarat oficialul, adăugând că discuțiile cu Washingtonul „nu mai sunt pe ordinea de zi”. Potrivit Digi24, aceste afirmații vin la doar câteva ore după ce Donald Trump, într-o conferință de presă la Miami, a apreciat că „războiul se va încheia curând”.

Amenințări și obiective de război

Președintele american a anunțat că va ridica unele sancțiuni asupra petrolului „pentru a reduce preţurile”, o mișcare menită să calmeze piețele bursiere, care au reacționat pozitiv. La Tokyo, indicele Nikkei a crescut cu aproximativ 2%, iar la Seul, indicele Kospi a înregistrat o creștere de circa 4%. Totuși, Trump a amenințat că va ataca Iranul „mult mai dur” dacă Teheranul „ţine lumea ostatică” prin blocarea strâmtorii Hormuz, pe unde tranzitează o cincime din producția mondială de petrol.

Replica Iranului a venit prin Ali Larijani, șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională, care a avertizat că pasajul maritim va rămâne impracticabil pe durata războiului. Conflictul, început pe 28 februarie, a escaladat rapid. Armata americană a afirmat că a lovit peste 5.000 de ținte în zece zile, inclusiv peste 50 de nave iraniene, și a anunțat un nou val de atacuri „la scară largă”. Conform autorităților iraniene, atacurile americano-israeliene au ucis peste 1.200 de persoane în primele 10 zile.

Obiectivele declarate ale părților implicate diferă. Washingtonul susține că vrea să distrugă capacitățile balistice ale Iranului, în timp ce Israelul dorește răsturnarea regimului clerical. Teheranul insistă că programul său nuclear este pașnic.

Un nou lider suprem la Teheran

Pe fondul conflictului, Iranul are un nou lider suprem. Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost numit în funcție duminică seară, succedându-i tatălui său, ayatollahul Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian israelian cu nouă zile înainte. Sute de mii de iranieni au participat la mitinguri pentru a-și arăta susținerea față de noul lider.

Potrivit presei de stat, manifestanții au fluturat steaguri naționale și au jurat credință lui Mojtaba Khamenei. Aceștia s-au angajat să continue lupta împotriva Statelor Unite și Israelului până la „victoria finală”.

Voci divizate în rândul populației

Opiniile iranienilor de rând par a fi împărțite. O studentă din Teheran, Zahra Mirbagheri, în vârstă de 21 de ani, a salutat numirea noului lider. „Sunt atât de fericită că el este noul nostru lider. A fost o palmă peste faţă pentru duşmanii noştri, care credeau că sistemul se va prăbuşi odată cu uciderea tatălui său. Calea regretatului nostru lider va continua”, a declarat ea.

În schimb, un antreprenor de 34 de ani din Arak, identificat ca Babak, și-a exprimat scepticismul cu privire la orice șansă de schimbare. „Gardienii Revoluţiei şi sistemul sunt încă puternici. Au zeci de mii de forţe gata să lupte pentru a menţine regimul. Noi, oamenii, nu avem nimic”, a remarcat el. Această perspectivă vine în contextul în care, cu câteva săptămâni înainte de război, forțele de securitate au reprimat violent proteste antiguvernamentale, ucigând mii de manifestanți.