Israelul anunță atacuri masive în Iran și lovește peste 130 de ținte

Războiul din Orientul Mijlociu, ajuns în a 21-a zi, escaladează dramatic. Explozii puternice au zguduit Teheranul, iar armata israeliană a anunțat un val „masiv” de atacuri asupra capitalei iraniene, în timp ce un grup irakian a revendicat atacuri asupra unor baze americane.

Val „masiv” de atacuri asupra Teheranului

Armata israeliană a confirmat oficial lansarea unui „val masiv” de atacuri. Într-o postare pe contul său de social media în limba farsi, armata a precizat că loviturile vizează „infrastructura teroristă” din Teheran, fără a oferi însă detalii suplimentare. Iar Forțele Aeriene ale Israelului au anunțat cu câteva ore înainte că avioanele sale au efectuat zeci de atacuri în ultima zi, lovind peste 130 de ținte de „infrastructură” în vestul și centrul Iranului. Mesajul a fost scurt și la obiect: „Forțele Aeriene continuă să atace fără încetare”, a transmis armata.

Reacții în lanț în regiune

Tensiunile s-au extins rapid. Grupul armat irakian Saraya Awliya al-Dam a declarat într-o postare pe canalul său de Telegram că a efectuat trei atacuri împotriva unor baze americane din întreaga țară în ultimele 24 de ore. În același timp, postul local de televiziune israelian Channel 12 a informat că atacurile cu rachete iraniene au declanșat sirenele de raid aerian în nordul Israelului. Și Arabia Saudită a fost implicată, Ministerul Apărării de la Riad anunțând că a interceptat și doborât cinci drone deasupra Provinciei de Est în ultimele trei ore.

Numărul victimelor din Liban a depășit 1.000 de persoane de când atacurile israeliene s-au intensificat pe 2 martie.

Paradoxul petrolului și declarația lui Netanyahu

Stai puțin, cum vine asta? În plin conflict major care implică producători cheie de petrol, prețul țițeiului a scăzut. Explicația pare să vină dintr-o declarație neașteptată a premierului israelian, care a calmat, se pare, piețele. „Iranul nu are capacitatea de a îmbogăți uraniu sau de a produce rachete balistice”, a declarat, joi, Benjamin Netanyahu. Traderii au recunoscut că piețele, lipsite de vești bune, au reacționat exagerat la remarcile lui Netanyahu despre eforturile Israelului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz, un punct necesar pentru transportul de petrol.

Pierderi de 20 de miliarde de dolari pentru Qatar

Dincolo de cifrele militare, pagubele economice sunt deja colosale pentru unii actori regionali. QatarEnergy a anunțat că aproximativ 17% din capacitatea de export de gaz natural lichefiat a Qatarului a fost distrusă în urma unui atac iranian. Impactul financiar este uriaș, provocând pierderi estimate la 20 de miliarde de dolari din veniturile anuale. Pe acest fond, Președintele american Donald Trump a ținut să precizeze că țara sa nu are nicio legătură cu atacurile Israelului asupra câmpului de gaze South Pars din Iran (o declarație menită să distanțeze Washingtonul de acțiunile aliatului său) și că i-a cerut premierului Netanyahu să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice iraniene.

În acest timp, liderii mai multor țări europene, alături de Canada și Japonia, au declarat că vor contribui la „eforturile de asigurare a trecerii în siguranță” prin Strâmtoarea Hormuz.