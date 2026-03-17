Israelul anunta ca a distrus o baza iraniana ce viza doborarea satelitilor

O unitate de informații a armatei israeliene a făcut un anunț șocant. Israelul susține că a anihilat o bază iraniană unde se dezvoltau tehnologii menite să doboare sateliți, o mișcare menită să mențină supremația militară în spațiu, în special în domeniul supravegherii.

O declarație rară a Unității 9900

Într-o declarație publică extrem de rară, un oficial al Unității 9900 de informații a armatei israeliene (IDF) a confirmat luni distrugerea bazei. E drept că astfel de operațiuni sunt rareori recunoscute. Scopul era clar: anihilarea eforturilor iraniene de a dezvolta tehnologii capabile să doboare sateliți israelieni și ai altor adversari.

„Conducem numeroase eforturi pentru a păstra libertatea de acțiune a IDF în domeniul spațiului și pentru a afecta capacitatea Iranului de a opera și de a construi astfel de forțe”, a declarat oficialul Unității 9900. Acesta a lăudat, si, Ministerul Apărării și Israel Aerospace Industries (principalul dezvoltator israelian de sateliți) pentru sprijinul acordat în operarea sateliților de supraveghere, esențiali pentru avertizări privind lansările de rachete balistice și identificarea țintelor în Orientul Mijlociu.

Programul spațial iranian și legăturile cu Rusia

Locul vizat de atac era folosit pentru dezvoltarea Chamran-1. Acesta este un satelit lansat în spațiu în septembrie 2024 de către Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC). Numai că acesta nu a fost un incident izolat. La 8 martie, IDF a atacat sediul aerospațial al Iranului, responsabil de lansarea sateliților.

Acolo se lucra inclusiv la programele legate de satelitul Khayyam, lansat în 2022 cu o rachetă rusească Soyuz de la cosmodromul Baikonur din Kazahstan. V-ați întrebat vreodată ce înseamnă, pe bune, această cooperare spațială dintre Moscova și Teheran? Până la atacul asupra instalației, oficialii israelieni se temeau că parteneriatul ar putea crește capacitatea Iranului de a lansa rachete balistice intercontinentale și de a monitoriza ținte din Israel și din regiune.

O altă îngrijorare majoră era că viitorii sateliți ruso-iranieni ar putea reduce capacitatea serviciilor secrete israeliene de a desfășura operațiuni clandestine împotriva programului nuclear iranian. În 2022, se relata că Rusia se pregătea să furnizeze Iranului un satelit avansat care i-ar permite „monitorizarea continuă a unor obiective precum rafinăriile din Golful Persic, bazele militare israeliene sau cazărmi din Irak care găzduiesc trupe americane”.

Atacuri în serie asupra infrastructurii

Acțiunile recente par a fi parte dintr-o campanie mai largă. La 28 decembrie 2025, chiar înainte de conflictul din iunie 2025, Teheranul a lansat simultan trei sateliți dezvoltați pe plan intern de la un sit de lansare rusesc. Oficialii israelieni au interpretat gestul drept o sfidare directă.

Dar după războiul din iunie, programul nuclear al Iranului a suferit lovituri severe. Informațiile despre lansările de sateliți au devenit mai greu de obținut, până săptămâna trecută, când Israelul a început să atace direct infrastructura legată de programul spațial iranian.

Un al treilea atac a vizat divizia aerospațială a IRGC la un sit din Teheran, pe 13 martie. Deși nu au fost menționați sateliți specifici, armata israeliană a afirmat că instalația era centrul principal pentru cercetări în domeniul aplicațiilor militare ale spațiului.

Iar pentru a înțelege dominația Israelului în acest domeniu, cifrele sunt grăitoare. În timpul războiului din iunie 2025, sistemele sale de informații bazate pe sateliți au monitorizat zeci de milioane de kilometri pătrați, realizând peste 12.000 de imagini satelitare ale teritoriului iranian.