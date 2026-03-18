Imensul zăcământ de gaze Pars din Iran a fost lovit miercuri, marcând primele atacuri raportate asupra infrastructurii energetice iraniene din Golful Persic în timpul conflictului actual. Este o escaladare majoră, iar presa israeliană a mediatizat pe larg atacul ca fiind efectuat de Israel, dar cu acordul Statelor Unite.

Lovitură directă asupra rafinăriei

Agenția de știri iraniană Fars a relatat că rezervoarele de gaze și părți ale unei rafinării au fost lovite. În urma impactului, muncitorii au fost evacuați într-un loc sigur, iar echipele de urgență se luptă acum să stingă incendiul izbucnit. Zăcământul Pars este, de fapt, sectorul iranian al celui mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, pe care Iranul îl împarte cu Qatarul de-a lungul Golfului.

Nu e prima oară când se întâmplă.

Rezervoarele de gaz și rafinăria de la Pars au mai fost lovite de Israel și în 2014.

Reacția Qatarului nu a întârziat

Dar Qatarul, un aliat apropiat al SUA care găzduieşte cea mai mare bază aeriană americană din regiune, a reacționat dur. Oficialii de la Doha au calificat incidentul drept un atac israelian, fără a menționa însă vreun rol al Statelor Unite. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar a numit incidentul o escaladare „periculoasă şi iresponsabilă” care pune în pericol securitatea energetică globală. Ce înseamnă asta, pe bune, pentru prețul gazelor la nivel mondial?

Avertisment de la Teheran

Iar răspunsul iranian a venit rapid și a vizat direct vecinii din Golf. Gărzile Revoluționare Iraniene au cerut Arabiei Saudite, Emiratelor Arabe Unite și Qatarului să evacueze mai multe dintre instalațiile lor energetice.

O linie roșie a fost depășită

Până acum, atât SUA, cât și Israelul s-au abținut să vizeze instalațiile de producție energetică ale Iranului din Golf. O astfel de mișcare (considerată extrem de riscantă) ar putea atrage represalii imediate împotriva altor producători și ar complica și mai mult redresarea piețelor globale de energie, deja afectate de cea mai mare întrerupere a aprovizionării din istorie.

Acum, regulile par să se fi schimbat.

Armata israeliană, contactată pentru un punct de vedere, nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii.