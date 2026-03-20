Israelul raportează trei valuri de rachete iraniene deasupra Ierusalimului

Explozii puternice au zguduit cerul Ierusalimului în noaptea de joi spre vineri, în timp ce sirenele de alertă aeriană au răsunat în tot orașul. Armata israeliană a confirmat lansarea a trei noi valuri de rachete dinspre Iran, într-un interval de doar o oră și jumătate, urmate de o altă salvă câteva ore mai târziu.

Valuri de rachete peste noapte

Atacurile au început înainte de miezul nopții. Mai exact, armata a raportat trei salve succesive cu o oră și jumătate înainte de ora 22:00 GMT. Până la urmă, care e bilanțul? Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a comunicat că nu s-au înregistrat victime. Dar poliția a semnalat pagube materiale în mai multe locații. Presa israeliană a relatat că un rest de proiectil a lovit orașul Haifa, avariind inclusiv o instituție de învățământ din suburbiile sale, din fericire fără a provoca victime.

Declarația ironică a lui Netanyahu

Ironia sorții face ca aceste atacuri să vină la doar câteva ore după o conferință de presă susținută de premierul israelian. Benjamin Netanyahu se arăta extrem de încrezător în privința capacităților inamicului. Acesta a afirmat că Iranul este „pe punctul de a fi decimat” și „nu mai are capacitatea de a produce rachete balistice”.

Realitatea din teren l-a contrazis rapid.

Planul energetic anti-Iran

Iar conflictul nu se poartă doar cu rachete. Dincolo de confruntarea militară directă, premierul Netanyahu a propus recent o strategie economică menită să izoleze Teheranul. El a sugerat construirea unor conducte care să transporte petrol și gaze din Orientul Mijlociu direct către porturile israeliene, traversând Peninsula Arabică. Scopul? Ocolirea Strâmtorii Ormuz (un punct strategic controlat în mare parte de Iran) și reducerea dependenței energetice globale de rutele maritime vulnerabile. E drept că planul este unul pe termen lung, însă arată miza uriașă a conflictului din regiune.