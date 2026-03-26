Primul caz uman de gripă aviară H9N2 din Europa a fost confirmat oficial în Italia. Este vorba despre o persoană care a călătorit din afara continentului și care se află acum internată în regiunea Lombardia, după cum a anunțat Ministerul italian al Sănătății miercuri, 25 martie.

Pacientul, izolat la spital

Pacientul, care avea și alte afecțiuni medicale preexistente, se află în prezent în izolare la spital și primește tratament. Iar autoritățile au reacționat imediat. „Toate verificările necesare au fost efectuate cu promptitudine, iar contacții cazului au fost identificați, ca parte a activităților de rutină de prevenție și supraveghere”, a transmis ministerul într-un comunicat de presă.

Un virus cunoscut în Asia și Africa

La prima vedere, știrea poate suna alarmant. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Această variantă de gripă aviară, A(H9N2), nu este deloc nouă la nivel global. Până la urmă, v-ați gândit vreodată câte astfel de cazuri apar anual în lume?

Hai să vedem ce spun datele. Potrivit Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), din 1998 și până pe 27 februarie 2026, la nivel mondial au fost raportate 195 de cazuri umane de infectare cu A(H9N2). Acestea au apărut în zece țări din Asia și Africa. E drept că transmiterea la om se face cel mai frecvent prin contact direct cu păsări infectate sau cu medii contaminate. Și, foarte important, nu au fost raportate niciodată focare de cazuri umane sau transmitere de la om la om.

„Cazurile umane sporadice de gripă aviară nu sunt neașteptate în zonele în care virusul circulă la păsări”, adaugă ECDC.

Care este riscul real pentru populație?

Pe baza informațiilor transmise de autoritățile italiene și a cunoștințelor despre epidemiologia virusului, ECDC a evaluat riscul actual pentru populația generală din Uniunea Europeană.

Riscul este considerat foarte scăzut.

Dar, dincolo de acest caz singular, cifrele din cel mai recent raport de monitorizare (publicat chiar luna aceasta) al ECDC și al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) sunt edificatoare. Între 29 noiembrie 2025 și 27 februarie 2026, la nivel global au fost raportate zece cazuri de gripă aviară la om, niciunul fatal. Toate cazurile au fost înregistrate în Cambodgia – un caz de A(H5N1) – și în China, care a înregistrat opt cazuri de A(H9N2) și un caz de A(H10N3).