JD Vance, pus în dificultate, evită întrebările despre războiul cu Iranul

Vicepreședintele JD Vance a evitat un răspuns direct luni, la Casa Albă, când a fost presat de jurnaliști în legătură cu criticile sale anterioare la adresa intervențiilor militare americane în Orientul Mijlociu. În schimb, a afirmat că are încredere deplină în președintele Donald Trump „că va duce treaba la bun sfârșit”.

Acuzații la adresa presei

Aflat alături de președintele Trump, Vance a contrat imediat jurnaliștii, acuzându-i că încearcă să provoace disensiuni în interiorul administrației. Reacția sa a fost tranșantă.

„Încercați să creați o ruptură între membrii administrației, între mine și președinte. Ceea ce a spus președintele în mod constant încă din 2015 și cu care am fost de acord este că Iranul nu ar trebui să dețină arme nucleare”, a declarat vicepreședintele reporterilor.

Încredere totală în președinte

Presat în continuare cu privire la eventualele sale reticențe față de implicarea Statelor Unite în războiul din Iran, Vance a reiterat că are încredere în președinte „că va duce treaba la bun sfârșit”. Ba chiar a sugerat că diferența majoră față de perioadele pe care le-a criticat în trecut este calitatea conducerii de la Casa Albă.

Vance a explicat că, în opinia sa, acum există un președinte inteligent, în timp ce în trecut au fost președinți incompetenți. „Și am încredere că președintele Trump va duce treaba la bun sfârșit, va face o treabă bună pentru poporul american și se va asigura că greșelile din trecut nu se vor repeta”, a completat acesta.

Ce spunea Vance în trecut?

Dar care sunt, de fapt, declarațiile care i-au pus probleme vicepreședintelui? În 2023, pe când era senator, Vance scria un editorial în Wall Street Journal în care lăuda primul mandat al lui Trump tocmai pentru că s-a ferit de conflicte militare. „Întreaga mea viață de adult a fost marcată de președinți care au aruncat America în războaie nechibzuite și nu au reușit să le câștige”, scria atunci Vance. Până la urmă, vorbim de un veteran al Corpului de Marină care, la un moment dat, se descria chiar drept „anti-Trump”.

Pozițiile sale nu s-au oprit aici. A criticat deschis trimiterea de arme în valoare de miliarde de dolari pentru a ajuta Ucraina. Iar în 2024, a spus clar că un război cu Iranul nu este în interesul SUA și că ar reprezenta o „distragere uriașă de resurse”. Mai mult, mesajele private din scandalul „Signal-gate” de anul trecut sugerează că era sceptic și față de atacurile ordonate de Trump asupra rebelilor Houthi din Yemen.

Diferențe de opinie recunoscute

Comentariile de luni par o încercare de a contracara speculațiile că viziunile sale izolaționiste îl pun în conflict direct cu președintele. Iar aceste speculații nu sunt simple invenții ale presei.

Însuși Donald Trump a alimentat discuțiile în săptămânile precedente, recunoscând că Vance (care a servit în Corpul de Marină al SUA acum două decenii) este „filozofic puțin diferit” de el. Președintele a mai adăugat că vicepreședintele este „poate mai puțin entuziast” în privința atacării Iranului.

De la începutul războiului, pe 28 februarie, Vance nu și-a exprimat public sprijinul neechivoc pentru acesta.