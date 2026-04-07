Vicepreședintele american JD Vance a acuzat direct Uniunea Europeană de ingerință electorală și cenzură, în timpul unei vizite la Budapesta. Declarațiile vin cu doar câteva zile înaintea unor alegeri cruciale, programate pentru duminică, în care premierul Viktor Orbán se confruntă cu cea mai serioasă provocare din ultimii 16 ani de guvernare.

Acuzații directe la adresa Bruxelles-ului

Aflat alături de Viktor Orbán, pe care l-a descris drept un „model” pentru Europa, Vance a lansat un atac dur la adresa oficialilor europeni. El a susținut că acțiunile UE sunt motivate politic, menite să îl pedepsească pe Orbán pentru rezistența sa față de convențiile politice liberale. „Birocrații de la Bruxelles au încercat să distrugă economia Ungariei, au încercat să facă Ungaria mai puțin independentă energetic, au încercat să crească costurile pentru consumatorii maghiari”, a declarat Vance.

Iar criticile nu s-au oprit aici. Vicepreședintele american a vizat și regulile digitale ale blocului comunitar (inclusiv Digital Services Act), care cer platformelor online să combată dezinformarea. V-ați fi așteptat la o asemenea declarație? „De ce le spun birocrații de la Bruxelles companiilor de social media ce informații să le ofere alegătorilor maghiari?”, a întrebat retoric Vance, argumentând că maghiarii sunt capabili să ia propriile decizii.

Ucraina, implicată și ea în ecuație

Dincolo de Bruxelles, Vance a susținut că și serviciile de informații ucrainene ar încerca să influențeze votul din Ungaria. E drept că nu a furnizat nicio dovadă pentru a-și susține afirmațiile.

„Suntem cu siguranță conștienți că există elemente în cadrul serviciilor de informații ucrainene care încearcă să încline balanța”, a spus el. Această narrativă se aliniază cu cea a guvernului maghiar, care a acuzat în repetate rânduri Kievul și Bruxelles-ul că încearcă să-l înlăture pe Orbán de la putere.

Sprijin total pentru Orbán

Vance, care și-a exprimat în trecut admirația pentru modul în care Orbán a eliminat ceea ce el descrie drept o prejudecată liberală din universități, a promis sprijin necondiționat în ultimele zile de campanie. „Vreau să ajut cât de mult pot”, a transmis el reporterilor prezenți la Budapesta.

Și Președintele american Donald Trump l-a susținut pe liderul maghiar.

L-a descris drept „un prieten adevărat” și i-a lăudat poziția fermă privind migrația. Până la urmă, nu e prima dată când Trump susține candidați de dreapta din afara Statelor Unite.

Opoziția reacționează, cifrele vorbesc

În replică, liderul opoziției, Péter Magyar, a avertizat împotriva oricărei implicări străine în procesul electoral. „Nicio țară străină nu se poate amesteca în alegerile din Ungaria. Aceasta este țara noastră”, a fost mesajul său tranșant.

Pe fondul acestor tensiuni, cifrele din sondaje arată o realitate complicată pentru partidul de guvernământ. Un sondaj publicat săptămâna trecută de 21 Research Institute indică faptul că partidul de opoziție Tisza, condus de Magyar, are un sprijin de 56% în rândul alegătorilor deciși. Fidesz, partidul lui Orbán, se află la 37%, ceea ce înseamnă un decalaj de 19 puncte procentuale.

Dar, în ciuda sprijinului vocal pentru Orbán, Vance a precizat că Washingtonul este pregătit să colaboreze cu oricine va câștiga alegerile de duminică.