Înaltul Reprezentant Kaja Kallas a avertizat joi, în cadrul unei reuniuni G7, că războaiele din Iran și Ucraina sunt „foarte mult interconectate” de către Rusia. Ea a cerut Statelor Unite să intensifice presiunea economică asupra Kremlinului, care profită de creșterea prețurilor la petrol pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu.

Rusia ajuta Iranul sa ucida americani

Moscova, un aliat de lungă durată al Teheranului, ar furniza drone și servicii de informații pentru a ajuta la țintirea activelor militare americane din regiune. Administrația președintelui Donald Trump a evitat în mare parte să acuze direct Rusia pentru aceste acțiuni.

„Vedem că Rusia ajută Iranul cu informații pentru a ținti americani, pentru a ucide americani, și Rusia sprijină acum Iranul și cu drone, astfel încât să poată ataca țările vecine și, si, bazele militare americane,” a declarat Kallas la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe din G7, desfășurată la Abbaye des Vaux de Cernay, în Franța.

Iar mesajul ei a fost direct. „Aceste războaie sunt foarte mult interconectate. Deci, dacă America vrea ca războiul din Orientul Mijlociu să se oprească (și) Iranul să nu-i mai atace, ar trebui să pună presiune și pe Rusia, astfel încât aceasta să nu-i mai poată ajuta,” a adăugat ea.

Solutia e diplomatia, nu escaladarea

Kallas a îndemnat SUA, Israelul și Iranul „să se așeze la masă” pentru a găsi o soluție negociată, sau un „off-ramp” (o cale de ieșire din conflict), cum a numit-o ea, care ar putea pune capăt rapid războiului. Numai ca Washingtonul și Teheranul au transmis mesaje contradictorii cu privire la o potențială înțelegere, creând confuzie. Joi, Trump a insistat că Iranul „cerșește” un acord, după ce a amânat pentru vineri un ultimatum dat Teheranului de a redeschide Strâmtoarea Ormuz sau de a se confrunta cu „anihilarea” centralelor sale electrice.

Kallas a subliniat că Europa s-ar alătura unei coaliții pentru securizarea căii navigabile, prin care trece o cincime din producția mondială de petrol, doar „după încetarea ostilităților”.

„Avem nevoie de o ieșire, nu de o escaladare,” a spus ea. „Trebuie să existe o soluție diplomatică, astfel încât această regiune să iasă din situație mai puternică și mai pașnică.”

Ucraina, uitata in criza de armament?

Apelul ei vine într-un moment în care Casa Albă, în încercarea de a calma piețele energetice agitate, relaxează sancțiunile atât asupra petrolului iranian, cât și asupra celui rusesc, spre consternarea europenilor. Creșterea dramatică a prețurilor la petrol a inversat tendința descendentă care afecta economia rusă. Acum, Moscova se profilează drept un câștigător al haosului energetic global.

În același timp, intensitatea războiului din Orientul Mijlociu a bulversat cererea globală de arme și muniții, ceea ce amenință să complice accesul Ucrainei la sistemele de apărare aeriană de care are nevoie pentru a respinge atacurile rusești. V-ați gândit la asta?

„Nu putem uita de Ucraina,” a insistat Kallas.

Capcana pe care Trump o intinde Ucrainei

Dar discuția a atins și un punct și mai sensibil. Într-un nou interviu pentru Reuters, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că administrația Trump a condiționat garanțiile de securitate de cedarea întregului Donbas către Moscova. Regiunea, parțial ocupată, include orașe puternic fortificate de care Ucraina are nevoie pentru a opri avansul rusesc. „Președintele Trump, din păcate, în opinia mea, alege în continuare o strategie de a pune mai multă presiune pe partea ucraineană,” a spus Zelenski.

Întrebată despre remarcile lui Zelenski, Kallas a avertizat SUA să nu ofere Rusiei ceva ce aceasta nu a reușit să cucerească pe câmpul de luptă. E drept că abordarea pare una periculoasă.

„Aceasta este în mod clar o abordare greșită. Este, fireste, manualul rusesc de negocieri,” a spus ea. „Aceasta este capcana în care nu ar trebui să cădem.”