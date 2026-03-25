Războiul din Iran a aruncat în aer prețurile la petrol și gaze, stârnind îngrijorări pe piețele financiare și aducând în discuție noi majorări de dobândă. Șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat însă miercuri că zona euro este mult mai bine pregătită să absoarbă șocul decât la invazia Rusiei în Ucraina din 2022. Banca Centrală Europeană nu va fi „paralizată de ezitare” în răspunsul la șocul energetic din Orientul Mijlociu, a transmis Lagarde.

Un angajament necondiționat

Într-un discurs ținut la sediul BCE din Frankfurt, Lagarde a subliniat că lumea se confruntă cu o „incertitudine profundă”. Iar în acest peisaj, a insistat ea, BCE este bine poziționată pentru a gestiona turbulențele, având în vedere că inflația este în prezent aproape de ținta de două procente, iar economia zonei euro se află pe o bază solidă.

„Avem un set gradat de opțiuni pentru a răspunde”, a afirmat aceasta. Numai că, a ținut să precizeze, factorii de decizie „nu vor acționa înainte de a avea informații suficiente despre amploarea și persistența șocului”.

Mesajul cheie a fost clar. „Angajamentul nostru de a livra o inflație de două procente pe termen mediu este necondiționat”.

Comparația cu șocul din 2022

Creșterea costurilor globale la petrol și gaze a dus deja la scumpiri la pompă în zona euro, reaprânzând amintirile crizei energetice care a urmat invaziei Rusiei în Ucraina. Atunci, BCE a fost criticată vehement pentru că nu a majorat suficient de rapid dobânzile pentru a tempera creșterea galopantă a prețurilor. V-ați gândit vreodată de ce ar fi diferit acum?

Dar Lagarde a încercat să minimizeze asemănările cu acea perioadă. „Șocul inițial a fost până acum mai mic”, a spus ea, adăugând că fundalul actual este mai „benign”. Când Rusia a tăiat livrările de gaze către Europa, inflația era deja ridicată din cauza problemelor lanțurilor de aprovizionare post-pandemie și a deficitului de forță de muncă preexistent. Acum, a subliniat Lagarde, economia zonei euro se află pe o bază mai solidă, iar inflația a fost aproape de ținta BCE pentru o perioadă de timp.

Piețele pariază pe majorarea dobânzilor

În ciuda asigurărilor venite de la Frankfurt, analiștii și-au majorat deja pariurile privind o creștere a costurilor de împrumut chiar de luna viitoare, în încercarea de a stăvili o eventuală explozie a prețurilor de consum. E drept că, la cea mai recentă ședință de săptămâna trecută, BCE a menținut dobânzile neschimbate (o decizie anticipată de piață), dar a avertizat asupra unei inflații mai mari și a unei creșteri economice mai lente din cauza războiului.

Până la urmă, totul depinde de cifre.

La baza acestei noi crize stau închiderea aproape totală a Strâmtorii Ormuz și atacurile asupra țintelor energetice din Golf, ambele fiind consecințe directe ale conflictului care a început la sfârșitul lunii februarie cu lovituri americano-israeliene asupra Iranului.