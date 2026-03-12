Lecția Finlandei pentru Europa: Cum o țară cu 830 de mile de graniță se apără de Rusia

Finlanda, o națiune cu mai puțin de șase milioane de locuitori, a transformat pregătirea meticuloasă pentru apărare într-un model de urmat pentru întregul Occident. Invazia Rusiei în Ucraina și scepticismul lui Donald Trump față de NATO au pus în centrul atenției o țară care nu a așteptat niciodată garanții externe pentru a-și asigura securitatea.

Apărarea finlandeză nu s-a construit în câțiva ani de criză, ci în decenii întregi de planificare. Potrivit Mediafax, țara cu o frontieră de 830 de mile cu Rusia a devenit un reper obligatoriu, iar poligonul Rovajärvi, cel mai mare din Europa de Vest, găzduiește acum trupe NATO din mai multe țări. Mai mult, orașul Rovaniemi va deveni sediul multinațional al Forțelor Terestre Avansate NATO din nordul Finlandei.

O națiune care nu a așteptat niciodată să fie salvată

Mentalitatea finlandeză este adânc înrădăcinată în istorie. Abandonată de Marea Britanie și Franța în 1939, Finlanda a supraviețuit invaziei sovietice cultivând o cultură a autosuficienței care persistă și astăzi. Fostul șef al serviciilor de informații militare, Pekka Toveri, descrie o națiune care „a privit spre est timp de 109 ani fără să clipească”. Aderarea la NATO în aprilie 2023 nu a schimbat această filosofie, ci a confirmat-o.

Memoria istorică este prezentă și la graniță. La 20 de minute de satul Salla, ruta 82 se oprește la o poartă cu lanțuri care marchează frontiera. Trecerea a fost închisă în 2023, după ce Moscova a început să folosească migrația ca armă de război hibrid. Orașul original Salla se afla chiar dincolo de acea poartă, anexat de Stalin după Al Doilea Război Mondial.

Apărarea totală: De la preșcolari la directori de startup

În Finlanda, apărarea este responsabilitatea întregii societăți, nu doar a armatei. Serviciul militar obligatoriu și adăposturile de apărare civilă sunt realități funcționale, nu relicve ale trecutului. Impactul acestei pregătiri este vizibil în viața de zi cu zi. „Du-te într-un bar și strigă: cine știe să tragă cu o armă antitanc? Toți bărbații se vor ridica în picioare”, spune Oskari Jaakkola, rezervist și director executiv al unui startup finlandez.

Modelul se extinde dincolo de armată. Companiile locale își constituie propriile rezerve industriale pentru situații de criză. Chiar și sistemul educațional este implicat, preșcolarii fiind instruiți să identifice dezinformarea online.

Ce aduce Finlanda în NATO: Mai mulți soldați decât Germania

Contribuția Finlandei la alianță este una concretă și robustă. Forțele sale armate, incluzând rezerviștii, le depășesc numeric pe cele ale unor puteri precum Germania sau Regatul Unit. Cheltuielile pentru apărare pe cap de locuitor sunt aproape duble față de media europeană, reflectând seriozitatea cu care este tratată securitatea națională.

În zona Arctică, unde schimbările climatice deschid noi rute strategice, Finlanda oferă o experiență militară și o prezență fizică pe care puțini aliați le pot egala. Un maior american care a vizitat o bază canadiană arctică a rezumat situația direct: „De ce nu mergem în Finlanda să vedem ce fac și să facem la fel?”

Europa, un elev care nu și-a făcut temele

Costul financiar al reînarmării Europei este considerabil, dar realizabil. Provocarea reală este replicarea structurilor culturale și instituționale pe care Finlanda le-a clădit în decenii. Europa nu a avut până acum concentrarea necesară pentru a implementa un astfel de model de apărare totală. Eșecul de a învăța aceste lecții nu riscă doar securitatea unor națiuni individuale, ci ar putea însemna sfârșitul proiectului european ca atare.