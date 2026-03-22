Președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva a criticat dur, în cadrul unui summit desfășurat sâmbătă în Columbia, ceea ce a numit „revenirea la o abordare colonialistă față de țările în curs de dezvoltare”. Deși nu l-a menționat direct pe Donald Trump, aluziile la politica administrației americane au fost mai mult decât transparente.

Acuzații directe la adresa SUA

Liderul de la Brasilia nu s-a ferit de cuvinte. În discursul său de la summitul Comunității Statelor din America Latină și Caraibe (CELAC), el a făcut referire la măsuri concrete luate de Washington, precum răpirea liderului venezuelean Nicolás Maduro, din 3 ianuarie, și blocada asupra aprovizionării cu combustibil a Cubei. „Nu este posibil ca cineva să creadă că deține alte țări”, a declarat Lula. Apoi a întrebat retoric: „Ce fac acum cu Cuba? Ce au făcut cu Venezuela? Este asta democrație?”

Jaf de resurse și paralele istorice

Acuzațiile au mers și mai departe, atingând un punct sensibil: resursele naturale. Lula le-a amintit delegaților prezenți că țările lor au fost deja jefuite de aur, argint și diamante. „După ce ne-au luat tot ce aveam, acum vor să dețină mineralele esențiale și pământurile rare pe care le avem”, a spus președintele brazilian, fără a specifica explicit la cine se referă. Concluzia sa a fost tranșantă: „Vor să ne colonizeze din nou.”

Mai mult, liderul de stânga a criticat războiul lansat de SUA și Israel împotriva Iranului, început pe 28 februarie. El a făcut o paralelă directă cu invazia din Irak din 2003, justificată la acea vreme prin existența unor „arme de distrugere în masă”. „Iranul a fost invadat sub pretextul că construia o bombă nucleară”, a spus Lula, continuând cu o altă întrebare retorică legată de campania din Irak: „Unde sunt armele chimice ale lui Saddam Hussein? Unde sunt? Cine le-a găsit?”

Revenirea Doctrinei Monroe sub Trump

Dar cum s-a ajuns aici? Istoria intervențiilor Washingtonului în America Latină este veche de peste 200 de ani, de la faimoasa Doctrină Monroe, prin care continentul era declarat sferă de influență a Statelor Unite. Iar administrația Trump pare să fi reînviat această tradiție. De la preluarea mandatului, Trump a lansat atacuri navale în Caraibe, a ordonat un blocaj naval asupra exporturilor de petrol din Venezuela și s-a implicat în politica electorală din Honduras și Argentina.

Brazilia însăși a fost vizată. Anul trecut, Trump a impus o taxă vamală de 50% asupra mărfurilor braziliene (invocând ca motiv procesul împotriva fostului președinte al țării, Jair Bolsonaro). Apoi, pe 3 ianuarie, forțele americane l-au răpit pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, transportându-l la New York pentru a fi judecat. Lula a subliniat ferm: „Nu putem permite nimănui să se amestece și să încalce integritatea teritorială a fiecărei țări”.

ONU, un eșec total

Și frustrarea lui Lula nu s-a oprit la Washington. Liderul brazilian, care a anunțat că va candida pentru un al patrulea mandat neconsecutiv în octombrie, a vizat direct ineficiența Organizației Națiunilor Unite în a opri conflictele globale. „Ceea ce asistăm este eșecul total și absolut al Organizației Națiunilor Unite”, a afirmat el, făcând referire la situațiile din Gaza, Ucraina și Iran.

El a cerut din nou reformarea Consiliului de Securitate al ONU, blocat de dreptul de veto al celor cinci membri permanenți: China, Franța, Rusia, Marea Britanie și SUA. Poziția sa a fost susținută de președintele columbian Gustavo Petro, care a afirmat că organismul „acționează în impotență, iar acesta nu este scopul pentru care a fost creat. A fost creat după cel de-al Doilea Război Mondial tocmai pentru a preveni războaiele. Și totuși, ceea ce avem astăzi este război”. Petro a avertizat că lipsa acțiunii colective în fața problemelor globale este periculoasă: „Cu cât problemele umanității devin mai grave, cu atât mai puține instrumente avem la dispoziție pentru a acționa colectiv. Iar această cale duce doar spre barbarie.”

E drept că summitul nu a adunat chiar toată floarea cea vestită a politicii regionale.

Prezența a fost relativ redusă, un semn al diviziunilor de pe continent. Printre cei prezenți s-au numărat președinții Braziliei, Uruguayului, Burundi și Columbiei, alături de prim-miniștrii Guyanei și Saint Vincent și Grenadine, precum și alți oficiali de rang inferior.

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