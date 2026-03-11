Marco Rubio, ridiculizat pentru pantofii de 145$ primiți cadou de la Donald Trump

O fotografie cu secretarul de stat american Marco Rubio a devenit virală și a stârnit un val de ironii pe internet. Motivul este perechea de pantofi eleganți pe care o purta, vizibil prea mari, care lasă un spațiu evident între călcâi și spatele încălțămintei.

Pantofii, un model Florsheim în valoare de 145 de dolari, fac parte dintr-o serie de cadouri pe care președintele Donald Trump le-a oferit mai multor membri ai cabinetului său. Potrivit Daily Mail, citat de Adevarul, mulți oficiali se simt obligați să poarte încălțămintea primită de la președinte, chiar dacă mărimea nu este cea potrivită.

Ritualul cadourilor de la Casa Albă

Persoane familiarizate cu acest obicei susțin că președintele Trump încearcă adesea să ghicească mărimea la pantofi a celor din jur. Ulterior, un consilier plasează comanda, plătită personal de Trump, iar o săptămână mai târziu, oficialii primesc o cutie maro de pantofi Florsheim, uneori însoțită de un bilețel și semnătura președintelui.

Printre cei care au beneficiat de generozitatea prezidențială se numără secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, secretarul Apărării, Pete Hegseth, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și directorul de comunicații al Casei Albe, Steven Cheung. „Toți băieții îi au”, a confirmat un oficial de la Casa Albă pentru Wall Street Journal. O altă sursă a adăugat că situația este amuzantă: „Este hilar pentru că tuturor le este teamă să nu îi poarte”.

Speculații despre mărimea pantofilor

Imaginea cu pantofii nepotriviți ai lui Rubio a alimentat speculațiile că secretarul de stat i-ar fi comunicat intenționat lui Trump o mărime mai mare. Această ipoteză este legată de cunoscuta obsesie a președintelui pentru dimensiunea picioarelor. Un utilizator al platformei X a comentat situația: „Toți i-au spus președintelui că poartă mărimi mai mari decât în realitate, din același motiv pentru care ar face-o un copil de 12 ani”.

Brandul american Florsheim, fondat în 1892 la Chicago, este cunoscut pentru pantofii eleganți la prețuri relativ accesibile. Compania a furnizat încălțăminte pentru soldații americani în ambele războaie mondiale, iar produsele sale au fost purtate de personalități precum Harry Truman și Michael Jackson. Thomas Florsheim Jr., reprezentant al familiei fondatoare, a declarat că nu avea cunoștință de comenzile făcute de președinte și a refuzat să comenteze.

„Aveți niște pantofi de rahat”

Vicepreședintele J.D. Vance a povestit cum a început totul, în timpul unei întâlniri din Biroul Oval care a avut loc în decembrie. Atât el, cât și Marco Rubio au primit pantofii cadou după ce Trump le-a criticat încălțămintea. Vance și-a amintit că președintele s-a uitat la ei peste birou și a spus: „Marco, JD, aveți niște pantofi de rahat.”

Imediat după, Trump a deschis un catalog și i-a întrebat ce mărime poartă. Potrivit vicepreședintelui, mărimile comunicate de el, Rubio și un al treilea politician prezent au fost aproximativ 48, 46 și 40. „Președintele s-a lăsat pe spate în scaun și a spus: «Știți că poți afla multe despre un bărbat după mărimea pantofilor»”, a relatat Vance.