Mark Ruffalo îl laudă pe Pedro Sanchez și critică SUA: „Ar trebui să conducă UE”

Actorul american Mark Ruffalo a lansat un mesaj surprinzător de susținere pentru premierul spaniol Pedro Sanchez, afirmând că acesta ar trebui să fie la conducerea Uniunii Europene. Declarația vine în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu și a poziției anti-război adoptate de liderul de la Madrid.

Laudele actorului, cunoscut și pentru activismul său politic, au apărut după ce Sanchez a criticat ofensiva americană și israeliană împotriva Iranului. Potrivit Digi24, care citează El Pais, starul de la Hollywood a criticat dur politica externă a Statelor Unite, avertizând că „întreaga lume va avea de suferit”.

„Acest om ar trebui să conducă UE”

Într-o postare pe platforma Threads din 8 martie, Mark Ruffalo a reacționat la o declarație a premierului spaniol care refuzase să permită Statelor Unite să folosească bazele militare din Spania pentru atacuri asupra Iranului. „Acest om ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”, a comentat actorul nominalizat de patru ori la Oscar.

Postarea la care a reacționat Ruffalo îl cita pe Pedro Sanchez: „Adevăraţii aliaţi îşi datorează reciproc sprijin în vremuri de luptă, nu obedienţă oarbă pe o cale nechibzuită. Războiul nu este răspunsul”.

Avertisment dur la adresa Washingtonului

Actorul din filme precum „Spotlight” sau „Poor Things”, un critic cunoscut al administrației Trump, a cerut guvernului american să oprească „această nebunie” și să se retragă din conflict. El a avertizat asupra consecințelor grave ale unui război cu Iranul, făcând o paralelă cu intervenția din Irak.

„Hai să facem opusul a ceea ce s-a făcut în Irak! Iranul nu este o naţiune înapoiată. Subestimăm serios armata sa, societatea sa şi poporul său”, a afirmat Ruffalo. Actorul consideră că un astfel de conflict ar fi o greșeală strategică majoră. „Aceasta este o greşeală strategică impusă de Netanyahu, dar una care va paraliza lumea şi va provoca multă vărsare de sânge şi morţi, şi există încă motive convingătoare pentru care Statele Unite sunt atrase în ea. Întreaga lume va avea de suferit”, a adăugat el.

Și Susan Sarandon l-a lăudat pe Sanchez

Mark Ruffalo nu este singurul star de la Hollywood care a apreciat public poziția liderului spaniol. Pe 27 februarie, actrița Susan Sarandon l-a lăudat pe Pedro Sanchez în cadrul unei conferințe de presă de la Barcelona, organizată înaintea galei premiilor Goya, unde a primit Premiul Internațional Goya.

„Este de partea bună a istoriei”, a declarat Sarandon despre premier. Actrița americană a mulțumit Spaniei, descriind-o drept „o ţară capabilă să denunţe situaţii precum cele suferite în Gaza”.