Procurorul special Jack Smith dă cărțile pe față. A cerut luni de zile o audiere publică. Momentul a sosit. Astăzi, el va depune mărturie în Congres despre anchetele care l-au vizat pe Donald Trump, o audiere care promite să detoneze scena politică de la Washington.

Totul vine după o confruntare tensionată. O audiere forțată de republicani în decembrie, în spatele ușilor închise. Informațiile din transcrieri, publicate de Cbsnews, arată un Smith care nu a dat un pas înapoi, apărându-și ferm investigațiile și aducând acuzații directe la adresa fostului președinte.

De ce abia acum? Jocuri politice în spatele ușilor închise

Mărturia de astăzi nu e deloc o surpriză. E punctul culminant al unei insistențe vechi de luni de zile. Încă din octombrie, avocații lui Smith au trimis o scrisoare parlamentarilor. În ea, procurorul se oferea să apară în fața comisiilor juridice din Cameră și Senat. Republicanul Jim Jordan, șeful Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, a avut însă alte planuri. L-a citat pe Smith să apară în decembrie. Dar cu ușile închise.

O decizie criticată dur de democrați.

Reprezentantul Daniel Goldman a acuzat direct strategia republicanilor: „Acuzațiile împotriva lui sunt complet false, iar poporul american ar trebui să audă asta direct de la el”. Chiar și după audierea privată, echipa lui Smith a insistat pentru o sesiune publică. Jordan a programat-o, în cele din urmă, pentru 22 ianuarie. Ironia sorții… Smith este, la rândul său, investigat de o altă agenție guvernamentală, o anchetă de etică pe care avocații săi o numesc „imaginară și nefondată”.

Trump, „cel mai vinovat”. Apărarea lui Smith în fața acuzațiilor

În decembrie, în spatele ușilor închise, Smith a respins categoric acuzațiile republicanilor. Anume că anchetele sale ar fi o manevră politică pentru a-i bloca lui Trump campania. Răspunsul său a fost tăios. „Toate acestea sunt false”, a declarat Smith, conform transcrierilor.

Apoi a lovit direct. „Dovezile de aici au arătat clar că președintele Trump a fost, în mare măsură, cea mai culpabilă și mai responsabilă persoană din această conspirație. Aceste crime au fost comise în beneficiul său. Atacul care a avut loc la Capitoliu, parte a acestui caz, nu se întâmplă fără el. Ceilalți co-conspiratori făceau asta în beneficiul lui. Deci, în ceea ce privește motivul pentru care am urmări un caz împotriva lui, sunt în total dezacord cu orice caracterizare conform căreia munca noastră a fost menită în vreun fel să-l împiedice în alegerile prezidențiale.”

Linia roșie: Despre ce NU poate vorbi procurorul special

Există un subiect sensibil pe care Smith, cel mai probabil, îl va ocoli. Dosarul documentelor clasificate. De ce? Procedurile judiciare sunt în curs, dar motivul real stă în ordinele judecătoarei Aileen Cannon. De mai bine de un an, ea a blocat publicarea celui de-al doilea volum al raportului final pe care Smith l-a trimis procurorului general Merrick Garland la începutul lui 2025.

O adevărată bătălie legală.

Recent, Cannon le-a dat avocaților lui Trump o fereastră de 60 de zile pentru a contesta publicarea raportului. Echipa lui Trump a cerut imediat un ordin care să blocheze „actualii, foștii și viitorii” oficiali ai Departamentului de Justiție să publice vreodată raportul. Întrebat despre asta în decembrie, Smith a fost clar: „Nu vreau să fac nimic care să încalce acel ordin”. A recunoscut chiar că nu și-a mai citit propriul raport de când l-a predat.

Giuliani și ceilalți 5. Cine sunt complicii din dosar?

Poate cea mai explozivă dezvăluire din mărturia privată a fost confirmarea. Echipa sa a identificat dovezi pentru a-i pune sub acuzare pe unii dintre co-conspiratorii lui Trump. Smith a recunoscut că nu luase „decizii finale” la acel moment. Unul dintre nume? Rudy Giuliani.

Surprinzător sau nu, Smith a sugerat că fostul primar al New York-ului ar fi putut chiar să depună mărturie împotriva lui Trump. Se pare că Giuliani, într-un interviu cu procurorii, „a renegat o serie de afirmații” pe care le făcuse repetat despre integritatea alegerilor din 2020. Rechizitoriul împotriva lui Trump menționa șase co-conspiratori neidentificați. Pe baza detaliilor și a mărturiei lui Smith, aceștia par a fi: Rudy Giuliani, Sidney Powell, John Eastman, Kenneth Chesebro, Boris Epshteyn și Jeffrey Clark, un oficial de rang înalt din Departamentul de Justiție la acea vreme.