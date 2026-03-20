Meloni acuză Europa că a dormit într-o lume poleită, dependentă de SUA, Rusia și China

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat că țările europene se confruntă cu o problemă serioasă de autonomie strategică. Motivul? Au „dormit” decenii la rând în domenii critice precum apărarea, energia și aprovizionarea cu materiale. Într-un interviu acordat joi podcastului italian „Pulp”, găzduit de rapperul Fedez, Meloni a descris o Europă mult prea confortabilă și vulnerabilă.

Lumea poleită a Europei

Viziunea șefei executivului de la Roma este tranșantă. „Eram mulţumiţi în lumea noastră poleită, dependenţi militar de SUA, energetic de Rusia şi de materiile prime de China”, a remarcat Meloni. Numai că această stabilitate aparentă s-a spulberat odată cu apariția unor șocuri complet neprevăzute.

Ea a enumerat aici evenimente precum „pandemia (de coronavirus – n.r.), războiul din Ucraina, acum războiul din Iran şi problemele pe care le avem în Africa”.

Iar exemplele concrete nu lipsesc. Meloni a amintit cum, după invazia din Ucraina, Italia a fost nevoită să reacționeze de urgență după ce a pierdut brusc 40% din aprovizionarea cu gaze din Rusia. În același timp, pandemia a oprit aproape complet furnizarea de semiconductori și microcipuri, vitale pentru industrie.

Tranziția verde, o capcană?

Unul dintre punctele cele mai critice atinse de premierul italian a fost gestionarea tranziției verzi la nivelul Uniunii Europene. În opinia sa, investițiile exclusive în electrificare au lăsat Europa „legată de mâini şi de picioare” de o altă mare putere. V-ați ghicit care? China, fireste.

Meloni susține că nu are niciun sens să se urmărească o reducere cu 5% a emisiilor europene dacă tehnologia utilizată provine de la centrale electrice pe cărbune din „una dintre cele mai poluante naţiuni din lume”. Soluția propusă de ea este o regândire a parteneriatelor. „Dacă vrei să-ţi controlezi lanţurile de aprovizionare, trebuie să lucrezi cât mai mult posibil cu naţiuni în care ai cea mai mare încredere”, a declarat aceasta.

Diversificarea trebuie crescută la maximum, „atât în ceea ce priveşte tipul de energie, cât şi cine o furnizează”.

Marea greșeală nucleară

În acest context, ea a descris închiderea centralelor nucleare drept „o altă mare greşeală”.

O greșeală asupra căreia guvernul său încearcă acum să revină, a precizat Meloni.

Planul pentru o Italie autonomă

Și-a reafirmat, si, poziția de lungă durată privind o mai mare autonomie italiană, o idee pe care a apărat-o încă de când era în opoziție, în ciuda criticilor care au etichetat-o drept „autarhică” sau „suveranistă”. Deși a afirmat că Italia este acum „ferită de şocuri majore”, Meloni a recunoscut că țara nu este încă imună la „problema costurilor”.

Ca răspuns direct la instabilitatea aprovizionării globale cu ţiţei, guvernul italian a aprobat miercuri un decret de reducere a preţului combustibilului cu 0,25 euro pe litru.

Obiectivul final este clar. „Lucrez pentru a mă asigura că Italia este pe deplin autonomă şi capabilă să se descurce prin propriile sale forţe”, a concluzionat Meloni, insistând că o consolidare a autoapărării este o necesitate pentru a preveni, printre altele, „o creştere a influenţei chineze în Europa”.