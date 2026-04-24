Două dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume își reduc personalul, una prin concedieri masive, alta prin oferte de plecare voluntară. Meta taie aproximativ 8.000 de locuri de muncă, adică circa 10% din forța sa de muncă, pentru a investi mai mult în inteligența artificială.

Această mișcare vine pe fondul unei curse accelerate pentru supremația în domeniul inteligenței artificiale, unde costurile devin din ce în ce mai mari.

Meta și cursa AI

Meta a confirmat reducerile joi, prezentându-le ca o inițiativă de eficientizare. Scopul principal? Eliberarea de fonduri pentru investiții în domenii prioritare ale afacerii.

Bloomberg (care a raportat inițial știrea) a mai indicat că Meta intenționează să lase neocupate aproximativ 6.000 de posturi vacante. Asta, pe bune, e o strategie clară de reorientare a resurselor.

Compania anunțase deja investitorii că cheltuielile sale vor crește vizibil anul viitor. Vorbim de sume între 162 de miliarde de dolari (143 de miliarde de euro) și 169 de miliarde de dolari (150 de miliarde de euro).

Sunt sume colosale.

Ce alimentează aceste costuri? Cheltuielile cu infrastructura și pachetele salariale din ce în ce mai mari oferite specialiștilor în inteligență artificială.

Strategia Microsoft

Tot joi, Microsoft a declarat că oferă plecări voluntare pentru mii de angajați din SUA. Gigantul software intenționează să extindă ofertele la începutul lunii mai.

Aproximativ 8.750 de lucrători, adică circa 7% din forța sa de muncă din SUA, sunt vizați. Informația vine de la două persoane familiarizate cu planul, care nu au fost autorizate să vorbească public.

Spre deosebire de instrumentul mai brutal al concedierilor în masă, folosit de Meta și Oracle, abordarea Microsoft le oferă angajaților opțiunea de a pleca în propriile condiții. Nu-i chiar așa de dur, nu-i așa?

Numai că economiile sunt probabil determinate de aceeași presiune subiacentă. Costul enorm al construirii infrastructurii AI.

Costurile viitorului digital

Microsoft a cheltuit miliarde de dolari pentru a rula o rețea globală în continuă expansiune de centre de date. Acestea alimentează cloud computing-ul, sistemele AI și propria suită de instrumente de productivitate, inclusiv asistentul AI Copilot.

Potrivit CNBC, care a prezentat o notă de la directorul de resurse umane al Microsoft, Amy Coleman, compania a spus că dorea să le ofere angajaților eligibili „opțiunea de a face următorul pas în propriile condiții, cu sprijin generos din partea companiei”.

Analistul Wedbush, Dan Ives, s-a arătat optimist în legătură cu reducerile într-o notă adresată investitorilor. El a susținut că Meta folosește instrumente AI pentru „a automatiza sarcini care odinioară necesitau echipe mari, permițând companiei să eficientizeze operațiunile și să reducă costurile, menținând în același timp productivitatea [și] generând o nevoie crescută de o structură operațională mai suplă”.

Impactul asupra angajaților

Aceste mișcări arată o tendință clară în industria tech. Inteligența artificială nu doar că remodelează produsele, ci și modul în care companiile își organizează forța de muncă.

V-ați gândit vreodată cum va arăta piața muncii peste câțiva ani, cu atâtea schimbări?

Un lucru e limpede: în timp ce unii își pierd locurile de muncă, alții, specialiștii în AI, sunt vânați cu salarii astronomice. Lucrurile stau puțin diferit față de acum câțiva ani.

Această cursă pentru supremația în inteligența artificială, cu investiții masive în infrastructură și talente, arată că giganții tech sunt dispuși să facă sacrificii operaționale semnificative pentru a rămâne în fruntea inovației.