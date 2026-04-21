Oamenii de știință au descoperit că anumite tipare distincte ale bacteriilor intestinale pot identifica persoanele cu risc de a dezvolta boala Parkinson cu ani înainte de apariția simptomelor. Un nou studiu arată că microbii care trăiesc în intestinul unei persoane ar putea semnala acest risc iminent, deschizând calea către o depistare extrem de timpurie. Cercetătorii de la University College London (UCL) au confirmat că atât pacienții diagnosticați, cât și cei predispuși genetic la boală, prezintă aceste modele specifice de bacterii.

Legătura neașteptată dintre intestin și creier

„În ultimii ani, a existat o recunoaștere tot mai mare a legăturilor dintre boala Parkinson – o afecțiune a creierului – și sănătatea intestinală”, a declarat Anthony Schapira, investigatorul principal al studiului de la UCL. Acesta a adăugat că „studiul a consolidat dovezile existente și a arătat că microbii intestinali pot servi drept semnal de avertizare timpurie a riscului de Parkinson cu ani înainte de începerea simptomelor.”

Echipa de la UCL, în colaborare cu Institutul Național Francez de Cercetare pentru Agricultură, Alimentație și Mediu, a analizat date clinice și mostre fecale de la participanți din Regatul Unit și Italia. E drept că ideea nu e complet nouă, dar amploarea studiului aduce clarificări importante.

Ce spun cifrele studiului

Studiul a inclus un total de 271 de persoane cu boala Parkinson, 43 de purtători ai variantei GBA1 (o variantă genetică ce poate crește riscul de Parkinson de până la 30 de ori) care nu aveau simptome clinice și 150 de participanți sănătoși pentru grupul de control.

Rezultatele, publicate în revista Nature Medicine, au fost clare. Peste un sfert din speciile microbiene care alcătuiesc microbiomul intestinal au fost diferite între persoanele cu boala Parkinson și participanții sănătoși. Unele bacterii erau mai comune la cei cu Parkinson, în timp ce altele predominau la persoanele sănătoase.

Tiparul a fost cel mai vizibil la persoanele aflate în stadii mai avansate ale bolii.

Dar poate cel mai important este că majoritatea acestor microbi au prezentat diferențe constante în abundență și atunci când s-au comparat persoanele sănătoase cu purtătorii variantei genetice GBA1 care încă nu manifestau niciun simptom. „Important este că aceleași schimbări pot fi găsite la o mică parte din populația generală, ceea ce i-ar putea expune la un risc crescut de Parkinson”, a subliniat Schapira.

De ce contează depistarea timpurie

Parkinson este boala neurodegenerativă cu cea mai rapidă creștere din punct de vedere al prevalenței, dizabilității și deceselor, fiind a doua cea mai frecventă după Alzheimer. Boala se caracterizează prin pierderea progresivă a neuronilor producători de dopamină. V-ați gândit vreodată că, în momentul în care apar simptomele motorii și un diagnostic clinic devine posibil, peste jumătate din acești neuroni au fost deja pierduți?

Iar în timp ce tratamentele sunt în curs de dezvoltare, autorii studiului spun că depistarea precoce este esențială pentru a le face eficiente. „Analiza microbiomului intestinal ne poate permite să identificăm persoanele care prezintă risc de a dezvolta boala Parkinson, astfel încât să le putem sugera modalități de a-și reduce propriul risc, cum ar fi prin ajustări ale dietei”, a explicat co-autorul principal, Stanislav Dusko Ehrlich.

Numai că autorii studiului recunosc că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege ce alți factori genetici sau de mediu determină dacă o persoană va dezvolta, până la urmă, boala Parkinson.