Poliția din Germania se confruntă cu un caz bizar, după ce un trecător a descoperit nu mai puțin de 35 de dinți umani aruncați pe un trotuar din Giessen, un oraș situat la nord de Frankfurt. Descoperirea a fost făcută duminică, iar anchetatorii admit că nu au, deocamdată, nicio pistă solidă.

Descoperire șocantă în plină stradă

Totul a pornit de la un apel neobișnuit. Un trecător a alertat autoritățile după ce a observat dinții pe jos, iar o patrulă de poliție a fost trimisă imediat la fața locului pentru a securiza probele. Potrivit primelor constatări, majoritatea dinților erau intacți, în timp ce doar câțiva erau fragmentați. Dar contextul acestei descoperiri rămâne complet neclar, după cum au transmis oficialii.

Anchetă fără niciun rezultat

Imediat după securizarea zonei, polițiștii au demarat investigațiile. Au interogat localnicii și au verificat inclusiv un cabinet stomatologic din apropiere, în speranța că vor găsi o explicație logică. Numai că eforturile lor au fost în zadar. Vineri, într-un comunicat de presă, poliția a anunțat că aceste demersuri nu au oferit niciun indiciu relevant. V-ați gândit vreodată cum ajung 35 de dinți pe un trotuar fără ca nimeni să știe nimic?

Confirmarea medicilor legiști

Pentru a elimina orice dubiu, dinții au fost trimiși la un institut de medicină legală. E drept că nu mai exista nicio îndoială, dar procedura trebuia urmată. Analiza a stabilit fără echivoc că aceștia sunt, într-adevăr, de proveniență umană.

Cifrele vorbesc de la sine.

Și totuși, chiar și cu această certitudine (una destul de macabră, de altfel), misterul se adâncește. Poliția a precizat că, până în acest moment, nu a reușit să coreleze bizara descoperire cu vreo infracțiune anume.

Apel către public

Anchetatorii nu renunță. A fost deschisă o anchetă oficială, iar acum polițiștii germani solicită sprijinul cetățenilor. Iar orice informație despre posibila origine a dinților este considerată valoroasă pentru a dezlega acest caz care, la prima vedere, pare desprins dintr-un film.