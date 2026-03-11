Misterul noului lider al Iranului. Mojtaba Khamenei, de negăsit după numire

Deși a fost instalat în cea mai înaltă funcție a statului, noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, este de negăsit. Al treilea lider din istoria Republicii Islamice nu a avut nicio apariție publică de la momentul numirii sale, alimentând speculații intense despre soarta sa.

Până în prezent, nu a fost difuzat niciun videoclip în care acesta să se adreseze susținătorilor și nicio declarație scrisă nu a fost emisă de biroul său. Potrivit publicației Adevarul, în lipsa unor comunicări oficiale, presa de stat iraniană a fost nevoită să recurgă la imagini de arhivă pentru a-l prezenta publicului.

Propaganda AI și mesaje simbolice

În paralel cu tăcerea oficială, rețelele de propagandă ale regimului lucrează intens pentru a construi imaginea unui lider predestinat. Acestea difuzează masiv videoclipuri și fotografii generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl înfățișează pe Khamenei drept un conducător înțelept. Un exemplu vizibil se află în centrul Teheranului, pe panoul mural din Piața Vali Asr, un spațiu tradițional pentru mesajele regimului. Aici, o imagine simbolică îl arată pe tânărul Khamenei primind drapelul Iranului de la tatăl său ucis, Ali Khamenei, sub privirea aprobatoare a lui Ruhollah Khomeini, fondatorul Revoluției Islamice.

Mesajul transmis este cel al unei continuități neîntrerupte la conducere. Regimul evită însă să aducă în discuție contradicția fundamentală a acestui scenariu: transferul puterii de la tată la fiu într-un sistem politic care s-a născut tocmai dintr-o revoluție împotriva monarhiei ereditare.

Scenariile din spatele absenței misterioase

Una dintre explicațiile vehiculate pentru dispariția din spațiul public a noului lider este o posibilă rănire suferită în timpul așa-numitului „Război al Ramadanului”. Anumite relatări din presa de stat sugerează că și Mojtaba Khamenei ar fi fost afectat în timpul conflictului. Dacă această informație este corectă, rănile ar putea explica de ce nu apare în imagini video, dar nu justifică absența totală a unei declarații scrise.

Dizident iranian: „Este conectat la un aparat de respirație artificială”

O ipoteză mult mai gravă este avansată de Ehsan Karami, un fost realizator TV la televiziunea de stat iraniană, devenit dizident. Acesta susține că Mojtaba Khamenei s-ar afla în comă, internat la terapie intensivă în spitalul Sina din Teheran. Într-o postare pe platforma X, Karami a oferit detalii șocante despre starea liderului suprem.

„A fost rănit grav în zona abdomenului și a picioarelor și este conectat la un aparat de respirație artificială. Încă nu știe că a început un război și că familia lui a fost ucisă în bombardamente, nici că a devenit lider!”, a scris Karami.

Reacția Washingtonului și continuitatea regimului

Absența lui Khamenei este analizată cu atenție și la Washington. Președintele american Donald Trump și-a exprimat public nemulțumirea față de numirea fiului lui Ali Khamenei în fruntea Iranului. Întrebat luni de jurnaliști dacă noul lider suprem are „o țintă pe spate”, Trump a evitat un răspuns direct, afirmând că nu dorește să sugereze acest lucru.

În ciuda incertitudinii care planează asupra stării liderului, aparatul politic al Republicii Islamice pare să funcționeze fără sincope. Instituțiile statului își continuă activitatea normal, iar până acum nu există indicii că strategia Iranului în conflictul regional s-ar fi schimbat.