Munca de acasă este legată de o fertilitate mai mare. Un studiu recent, realizat în 38 de țări, arată că fertilitatea estimată pe viață crește cu 0,32 copii per femeie atunci când ambii parteneri lucrează de la domiciliu cel puțin o zi pe săptămână, comparativ cu cei care merg la birou sau la sediul clientului.

Cifrele din spatele fenomenului

În medie, numărul de copii per femeie este de 2,26 atunci când niciunul dintre parteneri nu lucrează de acasă. Dacă femeia lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână, cifra urcă la 2,48. Iar dacă ambii parteneri fac asta, fertilitatea ajunge la 2,58 copii.

În Statele Unite, creșterea este chiar mai pronunțată, ajungând la 0,45 copii per femeie. Studiul definește fertilitatea pe viață drept numărul de copii născuți sau avuți de respondent, plus planurile de fertilitate viitoare (adică include atât copiii existenți, cât și pe cei planificați). Eșantionul a fost format din adulți cu vârste cuprinse între 20 și 45 de ani.

De ce se întâmplă asta?

Dar cum vine asta, mai exact? Cercetarea, publicată ca document de lucru de către Biroul Național de Cercetare Economică (NBER) sub titlul „Munca de acasă și fertilitatea”, indică trei posibilități de bază. fie joburile de tip WFH (work from home) facilitează combinarea îngrijirii copiilor cu munca, determinând cuplurile să aibă mai mulți copii, fie familiile care au deja copii aleg joburi care oferă această flexibilitate. O a treia variantă este că simpla disponibilitate a acestor joburi crește fertilitatea prin extinderea oportunităților pentru locuri de muncă prietenoase cu părinții.

„Toate cele trei scenarii se aliniază cu ideea că locurile de muncă de la distanță facilitează combinarea creșterii copiilor cu munca plătită”, sugerează raportul.

Cercetătorii au găsit dovezi clare.

Acest model se menține atât după pandemie (perioada 2023-2025), cât și înainte de aceasta (2017-2019), ceea ce indică o tendință solidă.

Impactul variază masiv între țări

Implicațiile la nivel național diferă serios, în principal din cauza ratelor diferite de adoptare a muncii de acasă. Ponderea angajaților cu vârste între 20 și 45 de ani care lucrează de acasă cel puțin o zi pe săptămână variază enorm, de la 21% în Japonia la 60% în Vietnam. Marea Britanie se clasează pe locul trei la nivel global și este lider în Europa, cu 54%.

Magnitudinea impactului asupra fertilității depinde, așadar, de cât de comun este acest mod de lucru într-o țară. „Aducerea ratelor de muncă de la distanță la nivelurile care predomină în prezent în Statele Unite, Marea Britanie și Canada are potențialul de a stimula în mod material fertilitatea în multe alte țări”, se arată în raport.

Avertisment pentru politici publice

Numai în SUA, se estimează că munca de acasă este responsabilă pentru 8,1% din fertilitate, echivalentul a aproximativ 291.000 de nașteri pe an în 2024. V-ați gândit vreodată la un asemenea impact?

Și totuși, studiul subliniază că dorința de a lucra de la distanță diferă enorm între oameni, la fel cum și fezabilitatea sa variază în funcție de job și organizație. E drept că nu orice meserie se pretează la așa ceva. asa ca, autorii lansează un avertisment clar către guverne și companii. „Astfel, intervențiile politice care impun o abordare universală a aranjamentelor de lucru sunt susceptibile să ducă la muncitori mai nefericiți și la o productivitate mai scăzută”, avertizează cercetătorii.

Perspectiva este susținută și de un raport al Parlamentului britanic, care a constatat că munca la distanță și hibridă poate stimula angajarea, în special pentru părinți, îngrijitori și persoanele cu dizabilități.