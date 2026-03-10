NATO simulează un război cu Rusia: 25.000 de militari în exerciții masive în Finlanda

Un exercițiu militar de amploare, denumit Cold Response 26, a început în nordul Finlandei, implicând aproximativ 25.000 de militari din 14 țări ale alianței. Manevrele simulează un răspuns la un război pe scară largă cu Rusia și se vor desfășura pe parcursul a două săptămâni.

Exercițiile, care au debutat pe 9 martie, sunt conduse de Norvegia și au ca scop consolidarea flancului nordic al NATO. Potrivit Digi24, manevrele testează cooperarea între armatele aliate în condiții climatice dificile și verifică pregătirea pentru desfășurarea rapidă a trupelor. Pe teritoriul finlandez vor sosi aproximativ 4.000 de militari din Statele Unite, Franța, Italia, Marea Britanie și Suedia.

Ce urmărește Alianța în Arctica

Potrivit jurnaliștilor finlandezi, scenariul exercițiului se concentrează pe simularea unui răspuns la o potențială invazie pe scară largă din partea Rusiei. Obiectivul a fost confirmat parțial de serviciul de presă al forțelor americane din Europa, care a declarat că manevrele au ca scop consolidarea prezenței militare a SUA și a aliaților săi în Arctica, precum și asigurarea unui avantaj strategic în regiune.

Aceste exerciții militare în Finlanda au devenit regulate. În noiembrie 2025, la aproximativ 100 de kilometri de granița cu Rusia, s-au desfășurat exercițiile Northern Strike 25. La acestea au participat 2.200 de militari și aproximativ 500 de unități de echipament, care au exersat utilizarea artileriei în condiții de iarnă și interacțiunea cu aliații NATO.

Cele mai mari trageri de artilerie din nord

Comandantul exercițiilor din 2025, locotenent-colonelul Kimmo Ruotsalainen, le-a descris drept „cele mai mari exerciții de tragere cu artileria și mortierele din nordul Finlandei”. Aceste manevre subliniază noua postură strategică a țării după aderarea la Alianța Nord-Atlantică.

Finlanda discută modificarea legilor privind armele nucleare

În paralel cu exercițiile militare, autoritățile de la Helsinki discută modificarea legislației privind armele nucleare. Ministrul apărării, Antti Hykkänen, a declarat că Finlanda intenționează să abroge interdicția din anii 1980 privind importul, tranzitul și depozitarea armelor nucleare pe teritoriul său. Potrivit acestuia, normele existente sunt „depășite și nu corespund statutului Finlandei ca membru al NATO”.

Ministrul a subliniat că un eventual tranzit de muniție nucleară va fi luat în considerare „exclusiv în scopuri defensive”. Mai mult, Finlanda a anunțat reluarea producției de mine antipersonal, după retragerea din Convenția de la Ottawa, modificările legislative eliminând răspunderea penală pentru utilizarea acestora. Finlanda a aderat la NATO în primăvara anului 2023, renunțând la politica de neutralitate după invazia Rusiei în Ucraina, ceea ce a dus la o creștere a frontierei terestre a alianței cu Rusia cu peste 1300 de kilometri.