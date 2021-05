Negociatorul UE, Michel Barnier, a dezvăluit secrete despre Brexit într-o nouă carte

Din momentul în care Michel Barnier a fost numit negociator șef al UE pentru Brexit în iulie 2016, el a fost în centrul discuțiilor pentru a ajunge la un acord cu guvernul britanic.

Dl Barnier și-a urmărit numerele opuse venind și plecând, în timp ce UE și Marea Britanie au agonisit mai întâi termenii unui acord de tranziție și apoi au încheiat un acord comercial.

Dar ce putem învăța din cele 500 de pagini de memorii despre discuțiile turbulente și despre ce a gândit el despre omologii săi din Marea Britanie?

Spre deosebire de multe jurnale politice, domnul Barnier se opune dorinței de a picta portrete cu stiluri răzbunătoare ale celor cu care se intersectează. Dar, cu siguranță, ne anunță ce a făcut din ele.

El este precaut să-l subestimeze pe noul prim-ministru Boris Johnson, în ciuda tuturor gafelor comice. În septembrie 2019, îl percepea că „înaintează ca un buldozer” – hotărât să aplatizeze opoziția.

Poate că domnul Johnson îi citea gândurile, deoarece doar trei luni mai târziu a sărit într-un JCB și a trecut printr-o minge de cărămidă falsă, jurând să „Realizeze Brexit-ul”.

Cât despre Brexiteerii triumfători care au intrat ulterior în Downing Street, domnul Barnier pur și simplu nu are încredere în ei.

Citatul regelui Lear „Adu în nebunie, alungă Rațiunea!” prezintă un rol important, iar domnul Barnier nu se schimbă în aprecierea sa că părăsirea UE nu are sens.

În ceea ce îi privește pe cei din afara guvernului, care au avut un rol esențial în referendumul UE din 2016, liderul UKIP de atunci, Nigel Farage, este privit ca o figură comică, dar periculoasă.

Când se află într-un tur privat al unei clădiri a Comisiei Europene la Bruxelles, domnul Barnier îl întreabă pe domnul Farage ce dorește de la Brexit și el răspunde: „Domnule Barnier, după Brexit, UE nu va mai exista”.

Nu este impresionat când Frost apare cu 45 de minute mai târziu la prânz, aparent fără explicații. Frost îl informează apoi pe un „ton oarecum arogant” că toate lucrurile importante din negocierile lor vor fi tratate de prim-ministru și de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Barnier scrie mai târziu că Lordul Frost l-a sfătuit prost pe premierul Johnson cu privire la dinamica Consiliului European și „pentru a salva fața, el creează, prin urmare, dramă”, îndepărtându-se temporar de masa negocierilor.

Nu a existat o dezghețare reală în relație, judecând după intrările domnului Barnier. Chiar și în ziua în care a fost semnat acordul comercial post-Brexit, schimbul lor final este „profesional și rece”.

Domnul Barnier crede că a râs ultimul: „Știe că știu că până în ultimul moment a vrut să mă ocolească, încercând să deschidă o linie de negociere paralelă cu cabinetul președintelui Ursula von der Leyen. Și știa că nu are cum să aibă succes. ”

Domnul Barnier urmărește cu o neîncredere din ce în ce mai mare atunci când prim-ministrul Theresa May își ține discursul la Lancaster House în ianuarie 2017. El își dă seama că este „pe punctul de a dezvălui nimic mai puțin decât toate liniile ei roșii, chiar dacă nu am început să negociem”.

Este profund sceptic că excluderea atâtor opțiuni va fi binevenită în Marea Britanie. „Suntem siguri că votul referendumului a dat guvernului britanic un cec necompletat pentru o astfel de pauză curată?”

Dl Barnier pare să respecte stilul direct al Theresei May, dar deplânge lipsa de flexibilitate.

El își exprimă simpatia față de „umilința” ei din mâna unei „tabloide” prese britanice tabloide – o bestie pe care o monitorizează în mod clar cu diferite grade de amuzament, șoc și dezamăgire.

Micul dejun, prânzul și cina de lucru alimentează echipele de negocieri deseori epuizate, în special în etapele finale ale perioadei de tranziție Brexit din 2020 și lupta pentru a obține un acord comercial peste linie.

El găsește destul de ciudată postarea pe Instagram a președintelui Consiliului European, Donald Tusk, în 2018, spunându-i Theresei May că nu este permisă culegerea cireșelor. Domnul Barnier scrie că incidentul i-a întărit hotărârea de a „evita orice formă de agresiune, emoție sau pasiune, de a-mi pune pumnul în buzunar după orice provocare din partea britanicilor” și de a rămâne la fapte.

În primele ore ale Ajunului Crăciunului – chiar ziua în care a fost sigilat Acordul comercial și de cooperare – domnul Barnier descrie britanicii care servesc în mod neașteptat un fel de mâncare cu cote de pește revizuite ca „un text plin de capcane, compromisuri false și flashback-uri”.

În cele din urmă, echipele respective depășesc acest ultim obstacol și ajung acasă la cină cu familiile lor.

Domnul Barnier, în vârstă de șaptezeci de ani, este destul de plictisit în legătură cu dorința sa de a intra în Palatul Eliseului. Este bucuros să ne spună că, concetățenii săi francezi îl felicită adesea pe stradă pentru că a obținut acordul Brexit („De parcă ai putea fi felicitat pentru că aranjezi un divorț!”) Și că îl îndeamnă să se scufunde din nou în politica internă franceză.

Într-un semn nu atât de subtil, el abia l-a exclus, cartea sa se încheie cu un diagnostic, apoi cu prescripție medicală și, în cele din urmă, cu un strigăt de raliu pentru a-și repara patria.

Într-o revelație potențial explozivă, care poate dăuna sau nu șanselor menționate de a conduce La République, Barnier renunță la bombă că „am preferat întotdeauna micul dejun englezesc, cu ouă prăjite, decât croasantele franțuzești.

Unul dintre consilierii săi superiori a spus acest lucru în august anul trecut, când am ajuns la Bruxelles, și m-am întrebat dacă nu cumva este un truc îmbogățit cu colesterolul pentru a unge noua sosire britanică.