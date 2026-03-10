Netanyahu avertizează că războiul cu Iranul continuă. Trump: O incursiune de scurtă durată

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a transmis un mesaj ferm marți, 10 martie, afirmând că ofensiva militară împotriva Iranului este departe de a se fi încheiat. În același timp, de la Washington, președintele Donald Trump le-a spus republicanilor că operațiunea reprezintă o acțiune rapidă și limitată în timp.

Benjamin Netanyahu a declarat că obiectivul principal al ofensivei este slăbirea regimului de la Teheran și încurajarea unei schimbări interne. Potrivit publicației Adevarul, premierul a subliniat că Israelul nu și-a atins încă toate scopurile în acest conflict.

Netanyahu: „Frângem puterea, dar încă nu am terminat”

Într-o vizită efectuată luni seara la Centrul Naţional de Comandă pentru Sănătate, Netanyahu a detaliat viziunea sa asupra rezultatului final al conflictului. El a afirmat că scopul este ca poporul iranian să preia controlul asupra propriului destin. „Aspiraţia noastră este să determinăm poporul iranian să se elibereze de jugul tiraniei; în ultimă instanţă, depinde de ei. Dar nu există nicio îndoială că, prin acţiunile întreprinse până acum, frângem puterea – şi încă nu am terminat”, a declarat Netanyahu, conform unui comunicat publicat marți.

Israelul, în avans față de programul stabilit

Perspectiva unui conflict de durată limitată a fost susținută și de ambasadorul Israelului în Franța, Joshua Zarka. Într-un interviu acordat marți postului BFM TV, diplomatul a confirmat că estimările inițiale privind durata operațiunii rămân valabile. „Când am fost întrebaţi la începutul acestui război despre durata sa, am spus că va dura câteva săptămâni. Acest lucru nu s-a schimbat”, a precizat Zarka. Mai mult, acesta a dat asigurări că forțele israeliene progresează rapid. „Suntem în avans faţă de programul stabilit pentru atingerea obiectivelor noastre de război”, a adăugat el.

Viziunea lui Trump: „O incursiune de scurtă durată”

De cealaltă parte a Atlanticului, președintele Donald Trump a caracterizat luni războiul drept „o incursiune de scurtă durată”. Vorbind în fața republicanilor din Camera Reprezentanților, liderul de la Casa Albă a adoptat un ton optimist. „Țara noastră o duce foarte bine. La un nivel la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Am făcut o mică incursiune pentru că am simțit că trebuie să facem asta ca să scăpăm de ceva rău. Cred că veți vedea că va fi o incursiune de scurtă durată”, a afirmat Trump. El a adăugat că victoria a fost deja obținută „în multe privințe”, deși obiectivele nu sunt complet atinse. „Am câștigat deja în multe feluri, dar nu am câștigat suficient. Mergem mai departe, mai hotărâți ca niciodată să obținem victoria finală, care va pune capăt pentru totdeauna acestui pericol ce persistă de mult timp”, a spus președintele american. Trump a descris Operațiunea Epic Fury drept „una dintre cele mai complexe și impresionante operațiuni realizate vreodată”.