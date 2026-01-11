Ministerul de Interne din Nicaragua a anunțat eliberarea a zeci de deținuți, în contextul în care Statele Unite au intensificat presiunile asupra președintelui Daniel Ortega, potrivit Independent. Decizia vine la o săptămână după ce SUA au susținut înlăturarea fostului lider venezuelean Nicolás Maduro. Guvernul nicaraguan nu a precizat imediat identitatea persoanelor eliberate sau condițiile acestei decizii.

Presiunile americane și situația deținuților politici

Vineri, Ambasada SUA în Nicaragua a declarat că Venezuela a făcut un pas important către pace prin eliberarea celor pe care i-a descris drept „prizonieri politici”. Însă oficialii americani au criticat situația din Nicaragua, unde „mai mult de 60 de persoane rămân deținute sau dispărute în mod nejustificat, inclusiv pastori, lucrători religioși, bolnavi și vârstnici”.

Sâmbătă, Ministerul de Interne a anunțat într-o declarație că „zeci de persoane care se aflau în Sistemul Penitenciar Național se întorc la casele și familiile lor”. Guvernul nicaraguan nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii privind detaliile acestei operațiuni.

Represiunea sistematică din ultimii ani

Guvernul condus de Daniel Ortega desfășoară o campanie de represiune continuă din 2018, când protestele sociale de masă au fost reprimate violent. Autoritățile nicaraguane au închis adversari politici, lideri religioși, jurnaliști și alți critici, pentru a-i exila ulterior, privându-i pe sute dintre aceștia de cetățenia nicaraguană și de bunurile personale.

Din 2018, guvernul a închis peste 5.000 de organizații, în mare parte religioase, și a forțat mii de persoane să fugă din țară. Guvernul nicaraguan acuză frecvent criticii și oponenții că complotează împotriva statului. În ultimii ani, autoritățile au eliberat sute de oponenți politici, critici și activiști încarcerați, dar le-au retras cetățenia nicaraguană și i-au trimis în alte țări precum SUA și Guatemala.

Strategia de eliminare a opoziției

Observatorii internaționali consideră această practică o încercare de a se debarasa de opoziție și de a atenua criticile internaționale privind drepturile omului. Mulți dintre acești nicaraguani au fost forțați într-o situație de „apatridie”, rămânând fără cetățenie oficială.

Sâmbătă, pe platforma X, Biroul pentru Afaceri din Emisfera Occidentală al Departamentului de Stat american a criticat din nou guvernul nicaraguan. „Nicaraguanii au votat pentru un președinte în 2006, nu pentru o dinastie ilegitimă pe viață. Rescrierea Constituției și înăbușirea dizidenței nu vor șterge aspirațiile nicaraguanilor de a trăi liberi de tiranie”, se arată în mesaj.

Reacții mixte din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Danny Ramírez-Ayérdiz, secretarul executiv al organizației nicaraguane pentru drepturile omului CADILH, a declarat că are sentimente amestecate privind eliberările anunțate sâmbătă. „Pe de o parte, sunt bucuros. Toți prizonierii politici suferă o formă de tortură. Dar pe de altă parte, știu că acești oameni vor continua să fie hărțuiți, supravegheați și monitorizați de poliție, la fel și familiile lor”, a explicat el.

Ramírez-Ayérdiz consideră că eliberarea prizonierilor reprezintă un răspuns la presiunile exercitate de Statele Unite. „Există cu siguranță o mare teamă în cadrul regimului că SUA ar putea să-l dezmembreze complet”, a declarat reprezentantul organizației pentru drepturile omului.

Contextul politic regional

Daniel Ortega, fostul lider sandinst care a revenit la putere în 2007, a consolidat treptat controlul asupra instituțiilor statului nicaraguan. Sub conducerea sa, țara a devenit din ce în ce mai autoritară, cu restricții severe asupra libertății presei, societății civile și opoziției politice.

Criza din 2018 a marcat un punct de cotitură în relațiile dintre guvernul Ortega și comunitatea internațională, când protestele antiguvernamentale au fost reprimate violent, rezultând în sute de morți și mii de răniți. De atunci, Nicaragua a devenit una dintre țările cu cea mai rapidă deteriorare a situației drepturilor omului din America Latină.