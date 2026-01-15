Lordul Malcolm Offord, fost ministru conservator, este primul lider al Reform UK din Scoția. Liderul național al partidului, Nigel Farage, a oficializat numirea în cadrul unui eveniment desfășurat în Fife, conform BBC. Lordul Offord, fost trezorier al Partidului Conservator scoțian, va conduce formațiunea în alegerile pentru Parlamentul Scoțian din luna mai, unde Reform UK țintește un rezultat electoral major la nord de graniță.

Obiectivele Reform UK în Scoția

Nigel Farage s-a arătat optimist cu privire la perspectivele partidului în alegeri, declarând că rezultatele ar putea depăși așteptările. „Cred că ne putem surprinde pe noi înșine cu numărul de voturi pe care vom reuși să le adunăm la aceste alegeri”, a spus Farage. El a menționat nemulțumirea electoratului scoțian față de partidele tradiționale, în special față de Partidul Național Scoțian (SNP), aflat la guvernare. „O mare parte a electoratului scoțian caută ceva diferit. Și s-au săturat de declinul pe care această țară l-a văzut sub guvernarea SNP”, a completat liderul Reform UK.

Viziunea noului lider scoțian

Lordul Malcolm Offord a afirmat că avântul în competiția electorală aparține Reform UK. El a caracterizat lupta politică drept „o cursă în doi” între partidul său și SNP, considerând că restul formațiunilor își pierd din relevanță. Numirea sa vine după ce au existat speculații că va prelua conducerea filialei scoțiene. Acestea au apărut după plecarea sa din Partidul Conservator în luna decembrie.

Contextul politic și sondajele recente

Sondajele de opinie recente plasează Reform UK în poziția de a concura cu Partidul Laburist pentru locul al doilea în alegerile din mai, după SNP. Partidul este deja reprezentat în Parlamentul Scoțian de Graham Simpson, care a părăsit Partidul Conservator în august pentru a se alătura Reform UK. Luna trecută, formațiunea a câștigat alegerile parțiale pentru un consiliu local din West Lothian, marcând primul succes electoral în Scoția.

Notă despre sursa informației

Articolul original al BBC precizează că știrea se află în curs de actualizare și că detalii suplimentare vor fi publicate. Sursa menționează posibilitatea de a primi alerte de știri prin aplicația BBC News și de a urmări contul @BBCBreaking pe platforma X pentru informații de ultimă oră.