Noul acord comercial dintre Uniunea Europeană și Australia stârnește deja critici dure din partea fermierilor și a unor europarlamentari. Acestia sustin ca intelegerea deschide poarta importurilor suplimentare de produse sensibile, care se adauga celor deja convenite prin controversatul acord Mercosur, fara a oferi protectie reala pentru anumite produse regionale europene.

„Concesii inacceptabile” pentru fermieri

Copa-Cogeca, influentul lobby al fermierilor din UE, a transmis marti, printr-un comunicat, ca aceste concesii facute de blocul comunitar catre Canberra sunt de neconceput, deoarece nu reusesc sa protejeze suficient agricultorii europeni. Miza este mare. Acordul stabileste cote pentru produse sensibile precum carnea de vita (30.600 de tone pe an, introduse treptat pe parcursul a 10 ani), carnea de oaie (25.000 de tone pe an, pe parcursul a sapte ani), zahar (35.000 de tone) si orez (8.500 de tone, introduse treptat pe parcursul a cinci ani).

„Într-un context post-Mercosur, impactul cumulativ al acordurilor comerciale succesive face ca aceste concesii sa fie inacceptabile”, a precizat lobby-ul. Iar mesajul este transant: „Fermierii europeni nu pot continua sa absoarba costurile liberalizarii comertului bilateral fara garantii adecvate si cu adevarat eficiente”.

Problema, arata Copa-Cogeca, este ca aceste cifre se adauga cotelor deja alocate tarilor Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay si Paraguay), care includ 99.000 de tone pentru carnea de vita si cotele de zahar existente cu Brazilia si Paraguay.

Mecanisme de protectie, doar pe hartie?

E drept ca oficialii Comisiei au inclus un mecanism de salvgardare. Acesta permite UE si Australiei sa impuna masuri temporare in primii sapte ani, in cazul in care o crestere brusca a importurilor duce la perturbari majore pe piata unuia dintre parteneri. Numai ca lobby-ul fermierilor descrie aceste masuri drept simple „instrumente de comunicare”. Un reprezentant a declarat ca acestea „se vor activa lent daca apare o criza de piata”.

Reactii politice virulente

Inainte de a fi ratificat, acordul trebuie sa treaca prin filtrul statelor membre si al europarlamentarilor, care deja au contestat legalitatea acordului Mercosur la Curtea de Justitie a UE. Si unii parlamentari s-au pronuntat deja impotriva acordului cu Australia.

„O trezire brutala in aceasta dimineata, la aflarea vestii ca, inca o data, Ursula von der Leyen a actionat de una singura in acordul comercial cu Australia”, a declarat fermierul belgian si europarlamentarul liberal Benoît Cassart. Acesta a continuat: „Suntem pe cale sa ne confruntam cu importuri suplimentare in sectoare sensibile precum carnea de vita si zaharul, desi am ridicat deja ingrijorari cu privire la aceasta situatie in cazul Mercosur”.

Branzeturi celebre, lasate fara protectie totala

O alta sursa de ingrijorare este protectia denumirilor de origine protejata, asa-numitele „Indicatii Geografice” (IG). Conform acordului, 165 de IG-uri pentru produse agroalimentare si 231 de IG-uri pentru bauturi spirtoase din UE sunt protejate. Cum vine asta, mai exact?

Pai, pentru branzeturi precum „Feta” greceasca si „Gruyère” francez, producatorii australieni care au folosit aceste denumiri cu buna-credinta si in mod continuu timp de cel putin cinci ani inainte de acord vor avea voie sa le foloseasca in continuare. Cassart avertizeaza ca aceste produse vor fi „puse in pericol”.

Dar asta nu e tot.

Scandalul Prosecco si „Italian sounding”

Vinul italian „Prosecco” a declansat reactii puternice din partea parlamentarilor italieni. Un oficial UE a explicat ca, in baza acordului, producatorii australieni pot continua sa foloseasca „Prosecco” pentru a desemna un soi de strugure gri in Australia, cu conditia sa fie folosit ca denumire de soi (si legat de indicatii geografice australiene). Regula se aplica exclusiv in Australia, care a fost de acord sa opreasca exporturile de astfel de vinuri dupa 10 ani.

Carolina Morace, europarlamentar italian din partea Miscarii Cinci Stele, a reactionat vehement: „Prin aceasta decizie, Comisia Europeana legalizeaza «Italian sounding», adica imitarea excelentei noastre agroalimentare in intreaga lume”.

„Ca venetiana, nu pot decat sa resping acest ultim atac la adresa traditiilor noastre, care slabeste, in loc sa consolideze, sectorul vitivinicol al Italiei”, a conchis aceasta.