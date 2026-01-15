Publicația nonprofit Documented NYC comunică cu imigranții din New York direct pe platformele pe care aceștia le folosesc zilnic, precum WeChat, WhatsApp și Nextdoor. Strategia, analizată de The Verge, presupune oferirea de știri și informații utile în limbile materne ale comunităților. Redacția produce în special materiale practice, de tipul ghidurilor sau articolelor explicative.

WeChat, un serviciu public pentru comunitatea chineză

Canalul de WeChat al Documented, denumit New York Immigrant Chronicle, are un rol dublu: flux de știri și serviciu public. Administrat de April Xu, care acoperă comunitatea chineză, canalul publică articole despre asistență medicală sau arestări, dar și informații despre evenimente locale. Printre acestea se numără distribuirea de jucării, locații cu alimente gratuite sau loterii pentru locuințe accesibile.

Urmăritorii pot contacta reporterii pentru ponturi sau pentru a adresa întrebări precum: „Unde pot găsi cursuri gratuite de engleză?”, „La ce ar trebui să mă aștept la o viitoare înfățișare în instanță?” sau „Ar trebui să călătoresc ca deținător de green card?”. Xu a explicat că Documented trebuia să fie prezent pe WeChat, deși platforma nu este o primă opțiune pentru multe redacții. Imigranții chinezi folosesc deja aplicația multifuncțională pentru a comunica, pentru tranzacții financiare sau cumpărături. Platforma semi-închisă, unde utilizatorii văd conținut doar de la contacte, este esențială pentru a păstra legătura cu familia. „De aceea sunt încă atât de atașați de această aplicație. Dar ne-a oferit o platformă ideală pentru a ajunge la acei imigranți vorbitori de chineză”, a explicat Xu. Ea este membră în peste 50 de grupuri de chat ale comunității, fiecare cu până la 500 de membri, și administrează un grup restrâns pentru cititorii Documented.

O strategie diferită de media tradițională

Documented se adresează diverselor comunități de imigranți din New York. Peste o treime dintre locuitorii orașului sunt imigranți, majoritatea provenind din Republica Dominicană, China și Jamaica. Articolele sunt publicate în engleză, spaniolă, chineză și creolă haitiană. Spre deosebire de media tradițională, care s-a bazat pe platforme tehnologice și a depins de algoritmi sau schimbări politice, Documented are o altă viziune asupra audienței.

Deși are un site web, publicația distribuie conținut pe canale adaptate fiecărei comunități: WeChat pentru vorbitorii de chineză, WhatsApp pentru cei de spaniolă și Nextdoor pentru comunitatea caraibiană. „Nu i-ar fi servit niciodată și nu era pentru ei”, a declarat Ethar El-Katatney, redactor-șef la Documented. „Pentru noi, cele două lucruri importante sunt: imigranții doresc informații acționabile în limbile pe care le vorbesc și pe platformele pe care se află”. Reporterii alocă între trei și șase ore săptămânal pentru a răspunde personal la întrebări și sunt încurajați să petreacă timp în comunitățile pe care le acoperă.

Nextdoor și WhatsApp, canale pentru comunități specifice

Ralph Thomassaint Joseph, care acoperă comunitatea caraibiană, folosește Nextdoor, o platformă socială bazată pe cartiere. Un sondaj de audiență a relevat că aceasta este o componentă cheie în ecosistemul media al comunității. Săptămânal, el caută termeni precum „migrant” pentru a înțelege discuțiile locale și distribuie știri despre imigrație. Inițial, s-a confruntat cu dificultăți. „Când am început acolo ca jurnalist vorbind despre politici federale, publicând conținut de știri și contactând oameni din diferite cartiere, a fost greu”, a spus Joseph. Postările sale, în special cele cu termeni ca „Donald Trump” sau „Joe Biden”, erau adesea eliminate. „Platforma poate estima că discuția ar putea fi prea aprinsă și creează fricțiuni în cartiere, așa că elimină acele postări”, a adăugat el. Soluția a fost prezența constantă, prin care a devenit cunoscut în comunitate ca reporterul „Mr. Joseph”, o sursă de încredere.

Pentru comunitățile latino, Rommel Ojeda utilizează WhatsApp. El a observat că canalele tradiționale de difuzare nu permiteau o interacțiune directă. „Când folosești o platformă terță, există întotdeauna multe limitări. Am învățat că, de multe ori, acele canale de difuzare permit oamenilor să răspundă doar cu emoji-uri sau cu inimioare. Și, ca în orice relație, reacțiile cu emoji-uri nu îți oferă nimic cu adevărat”, a spus Ojeda. El preferă WhatsApp Business, unde interacțiunile sunt private și individuale, permițând reporterilor să urmărească istoricul conversațiilor. Ojeda distribuie materiale și pe un canal cu 8.500 de cititori.

Jurnalismul comunitar ca sursă de inspirație

Interacțiunea directă cu cititorii generează idei de articole. În 2023, April Xu a publicat un ghid despre serviciile de sănătate mintală pentru new-yorkezii chinezi. Deși articolul a avut doar 300 de vizualizări, Xu a primit un mesaj pe WeChat de la o mamă nou-venită din China, al cărei fiu adult avea dizabilități de dezvoltare. Femeia nu știa unde să ceară ajutor. Xu a pus familia în legătură cu o organizație comunitară, a scris un articol despre ei și a publicat un alt material cu resurse pentru alți new-yorkezi chinezi cu dizabilități.

Imigrația a fost o temă majoră de știri în 2025, când mii de imigranți și unii cetățeni americani au fost prinși în sistemul de monitorizare al guvernului federal. Informațiile relevante pentru aceste comunități sunt adesea inaccesibile celor care au cea mai mare nevoie de ele. El-Katatney recunoaște că platformele se pot schimba și că redacția are planuri de rezervă. Faptul că cititorii din Caraibe trimit mesaje vocale sugerează o posibilă orientare spre conținut audio. „Este modelul de jurnalism condus de comunitate care ne permite cu adevărat să avem acest acces incredibil la publicul nostru, acest puls foarte puternic care apoi informează toate reportajele noastre. Face reportajele noastre convingătoare, le face eficiente, ne permite să ajungem la oameni la care nu am fi putut ajunge niciodată”, a concluzionat El-Katatney.