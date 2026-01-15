Prințul Harry i-a adresat o invitație tatălui său, Regele Charles, pentru a participa la viitoarea ediție a Jocurilor Invictus. Conform Express, prezența monarhului la eveniment este considerată improbabilă de un comentator regal, care invocă un impediment semnificativ.

Dorința de reconciliere a Prințului Harry

Invitația Ducelui de Sussex face parte din eforturile sale de reconciliere cu Regele Charles. Următoarele Jocuri Invictus vor avea loc în Birmingham, Anglia. Un expert în probleme regale consideră însă că prezența Regelui este puțin probabilă, deoarece ar crea dificultăți pentru monarh. Pauline Maclaran, autoare și profesoară la Royal Holloway, a analizat provocările implicate într-o astfel de participare.

Obstacolul real nu este un conflict de interese

Un potențial conflict de interese nu reprezintă obstacolul principal în calea participării Regelui Charles. Pauline Maclaran a explicat că prezența monarhului ar fi adecvată, având în vedere rolul său. „Ar fi deosebit de potrivit ca Charles să participe în calitate de șef al Forțelor Armate Britanice, iar sprijinul său puternic pentru armată este bine-cunoscut”, a declarat Maclaran. Impedimentul real este legat de atenția mediatică pe care ar atrage-o momentul.

Riscul unui „circ mediatic”

Potrivit expertului regal, dificultatea majoră pentru Rege ar fi interesul mediatic generat. „Cred că acest lucru va fi dificil pentru Rege din cauza interesului mediatic pe care l-ar concentra asupra relației sale cu Harry”, a explicat Maclaran. O atenție sporită asupra dinamicii familiale ar risca să umbrească scopul competiției sportive. „Această atenție riscă să distragă de la misiunea Jocurilor Invictus, iar organizatorii sunt probabil foarte precauți ca acest lucru să nu devină un alt circ mediatic între familia Sussex și familia regală”, a adăugat ea. O apariție comună ar putea muta atenția de la sportivi la relația dintre tată și fiu, afectând integritatea evenimentului dedicat veteranilor militari răniți.

O singură soluție pentru a evita speculațiile

Pauline Maclaran consideră că prezența Regelui Charles ar fi posibilă fără controverse doar în anumite condiții. O reconciliere între tată și fiu, realizată înaintea evenimentului, ar putea neutraliza speculațiile presei. „Cred că singurul mod în care acest lucru ar putea fi evitat ar fi dacă relația dintre Rege și fiul său ar putea fi reparată înainte de jocuri, astfel încât să nu mai provoace speculații și bârfe”, a concluzionat ea. În absența unei îmbunătățiri a relației, o apariție publică comună ar fi intens analizată. Jocurile Invictus au loc o dată la doi ani, următoarea ediție fiind programată pentru 2027. Este de așteptat ca Harry și Meghan să viziteze Marea Britanie în vara viitoare, cu un an înaintea competiției, oferind o oportunitate pentru reconectare.