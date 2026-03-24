Un nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) trage un semnal de alarmă: unul din cinci cazuri de tuberculoză din regiunea europeană rămâne nediagnosticat. Și asta în timp ce rezistența la medicamente este mai mare aici decât în alte părți ale lumii, transformând o boală tratabilă într-o amenințare serioasă.

Ținte ratate și mii de vieți în pericol

Deși numărul total al cazurilor a scăzut, tuberculoza (TBC) rămâne o problemă majoră de sănătate publică în Uniunea Europeană. Progresul spre eliminarea ei este, insuficient. În regiunea europeană a OMS, care cuprinde 53 de țări din Europa și Asia Centrală, incidența a scăzut cu 39% din 2015, iar numărul deceselor cu 49%. Numai că cifrele acestea, la prima vedere bune, nu ating țintele strategiei „End TB” a OMS pentru 2025, care vizau reduceri de 50% și, respectiv, 75%.

Lucrurile stau și mai problematic în Uniunea Europeană. Aici, cazurile au scăzut cu 33%, iar decesele cu doar 17%, mult sub obiectivele pentru 2030. Agențiile de sănătate notează că acest eșec duce la „mii de noi infecții și decese care ar fi putut fi prevenite”.

Oportunități pierdute și transmitere continuă

În 2024, în regiune au fost raportate peste 160.000 de cazuri noi de TBC. Estimarea reală este însă de 204.000 de cazuri. Asta înseamnă că doar 79% dintre cazurile noi și recidive estimate au fost notificate oficial. V-ați gândit vreodată ce înseamnă un caz nediagnosticat? Nu e doar o problemă pentru pacient, ci pentru toți cei din jurul său.

Hans Kluge, Directorul Regional al OMS pentru Europa, subliniază gravitatea situației. Numărul cazurilor nediagnosticate reprezintă nu doar un eșec în detecție, ci și o ocazie ratată de a trata pacienții mai devreme și de a opri transmiterea bolii. „Investind în diagnosticare rapidă, regimuri de tratament mai scurte, exclusiv orale, și o monitorizare mai atentă, țările pot ajunge mai devreme la mai mulți oameni, pot îmbunătăți rezultatele și ne pot readuce pe drumul cel bun spre atingerea țintelor noastre,” a declarat Kluge.

Un diagnostic întârziat complică tratamentul și crește riscul de transmitere în comunitate.

Rezistența la antibiotice, o provocare majoră

Dar poate cea mai îngrijorătoare problemă este tuberculoza rezistentă la medicamente. Aici, cifrele Europei sunt de-a dreptul șocante. Tuberculoza multirezistentă la medicamente a fost depistată la 23% dintre cazurile noi și la un procent uriaș de 51% dintre pacienții tratați anterior. Cum vine asta, când media globală este de doar 3,2% și, respectiv, 16%? E drept că aceste cifre reflectă o transmitere continuă a tulpinilor periculoase.

Tratamentul standard pentru TBC non-rezistentă constă într-un regim de șase luni cu patru medicamente de primă linie (izoniazidă, rifampicină, etambutol și pirazinamidă), cu rate de succes de peste 85%. În schimb, variantele rezistente la antibiotice necesită tratamente mai lungi, cu mai multe medicamente, și au rate de succes mult mai scăzute.

Vulnerabilitate și o relaxare periculoasă

Majoritatea țărilor europene sunt considerate țări cu incidență scăzută, având o rată de notificare sub 10 la 100.000 de locuitori. Aici, TBC afectează predominant populațiile vulnerabile, cum ar fi migranții, deținuții și persoanele cu coinfecții HIV.

Iar această incidență scăzută în Europa de Vest aduce cu sine un pericol neașteptat: relaxarea. Ralf Otto-Knapp, de la Comitetul Central German împotriva Tuberculozei, care nu a participat la raport, avertizează că cifrele mici distrag atenția publicului de la boală. Asta face și mai dificilă combaterea noilor cazuri de tuberculoză multirezistentă. „Trebuie să fim pregătiți pentru asta prin consolidarea serviciilor de tratament și prevenție, asigurând accesul facil la noile medicamente și încurajând cooperarea transfrontalieră,” a adăugat el.