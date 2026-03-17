Atacurile din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice, cu noi lovituri în Liban și amenințări extinse în regiune. Situația a dus deja la strămutarea a peste un milion de persoane, o criză umanitară de proporții. Israelul a reluat bombardamentele în sudul Beirutului, vizând zone considerate bastioane ale Hezbollah.

Bombardamente și evacuări masive

Loviturile aeriene asupra periferiei sudice a capitalei libaneze, Beirut, au avut loc dimineața devreme. Acestea au vizat două cartiere deja evacuate în mare parte de populație, e drept că impactul asupra civililor a fost, la prima vedere, atenuat de plecarea lor. Un alt raid a lovit un apartament dintr-un imobil rezidențial din Aramoun, la intrarea sudică a capitalei, unde o persoană a fost rănită.

Autoritățile israeliene au confirmat atacurile, precizând că țintele sunt legate de Hezbollah, în linie cu pozițiile exprimate de la începutul conflictului. Dar lucrurile nu se opresc aici. În paralel, armata israeliană a emis noi ordine de evacuare pentru o mare parte din sudul Libanului. Acestea includ zone aflate la peste 40 de kilometri de graniță, o decizie ce afectează aproximativ 14% din teritoriul țării.

O criză umanitară profundă

Cifrele sunt dure. Potrivit autorităților libaneze, bombardamentele au provocat până acum 886 de decese, inclusiv 111 copii și 38 de lucrători sanitari. Peste un milion de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele, o dramă umanitară greu de imaginat. Ministrul apărării din Israel a avertizat că aceste persoane nu se vor putea întoarce în zonele de frontieră până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

În orașe precum Saida, situate departe de graniță, presiunea asupra infrastructurii este tot mai mare. Reprezentanții organizațiilor locale au explicat că orașul este deja plin, iar refugiații sunt nevoiți să doarmă în mașini sau în spații improvizate. V-ați gândit vreodată la ce înseamnă să-ți pierzi totul într-o singură noapte? Iar drumurile din sud au devenit aglomerate, pe fondul evacuărilor continue. În același timp, noi atacuri au fost raportate în sudul Libanului, inclusiv în regiunea Nabatiye, unde mai mulți soldați ai armatei libaneze au fost răniți.

Tensiuni regionale și avertismente iraniene

Dincolo de bombardamentele aeriene, armata israeliană a anunțat că a început operațiuni terestre limitate în sudul Libanului, cu trupe și blindate, vizând poziții ale Hezbollah de-a lungul frontierei. Numai că tensiunile au crescut la nivel regional, depășind granițele Libanului. Gărzile Revoluționare din Iran au avertizat că ar putea viza companii americane din Orientul Mijlociu și au cerut evacuarea angajaților din anumite locații.

Printre companiile menționate se numără grupuri din energie, tehnologie și industria de apărare. „Avertizăm regimul american să evacueze toate industriile americane din regiune. Cerem persoanelor care locuiesc în apropierea fabricilor în care americanii dețin acțiuni să părăsească aceste zone pentru a nu fi afectate”, se arată într-un comunicat al Gărzilor. Autoritățile iraniene au transmis că facilitățile acestor companii ar putea deveni ținte pe fondul escaladării conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel. În paralel, au apărut informații despre tentative de reluare a contactelor diplomatice, însă oficiali americani au transmis că nu există interes pentru negocieri în acest moment. Ministrul de Externe iranian a negat existența unor astfel de contacte recente, ceea ce, pe bune, complică și mai mult situația.

Impactul economic și perspectivele conflictului

Conflictul a izbucnit după noi atacuri lansate de Iran, care au provocat incendii în apropierea unor obiective importante din Emiratele Arabe Unite. În acest context, Israelul a anunțat că operațiunile militare ar putea continua cel puțin încă trei săptămâni. Pe plan internațional, lideri europeni au criticat planul de a trimite nave de război pentru securizarea Strâmtorii Hormuz, în timp ce președintele Donald Trump a avertizat asupra riscurilor pentru alianțele internaționale.

Există și estimări potrivit cărora conflictul s-ar putea prelungi până în toamnă, în funcție de evoluția situației din regiune. Impactul economic devine vizibil, inclusiv prin creșterea prețurilor la combustibili. În Statele Unite, prețul mediu al benzinei a crescut vizibil față de luna precedentă. Oficialii iranieni au transmis că actualul conflict ar putea duce la o schimbare a echilibrului regional, însă nu în direcția dorită de Statele Unite. Hai să vedem cum se va descurca regiunea în fața acestor provocări imense, pentru că, până la urmă, interesele sunt multiple și complexe.