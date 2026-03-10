Parlamentul de la Budapesta a adoptat marți o moțiune tranșantă prin care se opune aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Decizia, susținută de o largă majoritate, acuză direct liderii de la Bruxelles că iau decizii care riscă să implice continentul într-un conflict militar.

Moțiunea a fost adoptată cu 142 de voturi pentru, 28 împotrivă și patru abțineri, conform informațiilor transmise de MTI și citate de Digi24. Textul se opune explicit nu doar aderării Ucrainei, ci și alocării de noi ajutoare militare pentru Kiev, transformării UE într-o alianță militară și oricăror măsuri care ar putea submina suveranitatea statelor membre.

„Liderii europeni antrenează Europa în război”

Aceasta este acuzația centrală a documentului adoptat de parlamentarii maghiari, care consideră că deciziile recente ale UE duc la escaladarea tensiunilor. Moțiunea respinge explicit primirea Ucrainei în blocul comunitar, argumentând că acceptarea unui stat aflat în război ar implica direct Uniunea Europeană în conflict. Mai mult, textul subliniază că Ucraina nu îndeplinește în prezent criteriile de aderare.

Prin urmare, parlamentul cere guvernului de la Budapesta să evite orice contribuție la negocierile de aderare, să refuze categoric orice ajutor financiar sau militar destinat Kievului și să blocheze orice demers care ar putea duce la intrarea Ungariei sau a UE în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Câți bani a primit Ucraina și ce costuri urmează

Documentul adoptat la Budapesta aduce în discuție și sumele uriașe alocate Kievului. Deputații maghiari subliniază că Uniunea Europeană a trimis deja Ucrainei 193,3 miliarde de euro de la începutul războiului. Această sumă este de aproape trei ori mai mare decât totalul fondurilor nete primite de Ungaria de la aderarea sa la Uniune, în 2024.

Pe lângă fondurile deja acordate, moțiunea atrage atenția că Bruxellesul intenționează să mai acorde Kievului un împrumut de 90 de miliarde de euro în perioada 2026-2027. Rambursarea acestui împrumut ar depinde exclusiv de eventuale despăgubiri post-conflict plătite de Rusia.

Impactul asupra bugetului UE și al familiilor maghiare

Legislativul de la Budapesta avertizează asupra consecințelor financiare pe termen lung. Potrivit moțiunii, Ucraina ar putea primi peste 360 de miliarde de euro din următorul buget multianual al UE, pe o perioadă de șapte ani. Aceste fonduri ar urma să fie acoperite prin reducerea subvențiilor destinate politicilor de coeziune și agriculturii, care afectează direct statele membre.

Textul mai arată că Ucraina a solicitat 800 de miliarde de dolari pentru reconstrucție și alte 700 de miliarde de dolari pentru cheltuieli militare în următorul deceniu. Contribuția Ungariei la aceste eforturi a fost calculată la un cost de 1,4 milioane de forinți, echivalentul a 3.500 de euro, pentru fiecare familie maghiară. Moțiunea cere acțiuni ferme pentru a bloca politicile europene care deturnează fonduri către Ucraina și respinge orice încercare a instituțiilor de la Bruxelles de a ocoli regula unanimității în procesul decizional.