Patru răniți la Dubai după prăbușirea a două drone. Iranul amenință cu atacuri

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează după ce două drone s-au prăbușit miercuri în apropierea aeroportului internațional din Dubai, rănind patru persoane. Incidentul are loc în a douăsprezecea zi de război, pe fondul unor amenințări directe lansate de armata iraniană.

Autoritățile din emirat au confirmat incidentul, precizând că victimele sunt doi cetățeni ghanezi, unul din Bangladesh și unul din India. Potrivit Stiripesurse, care citează un comunicat oficial, traficul aerian nu a fost perturbat de acest eveniment. „Traficul aerian funcționează normal”, au transmis oficialii.

Ce au anunțat autoritățile din Dubai

Într-un comunicat oficial, autoritățile au oferit primele detalii despre incidentul de miercuri. Acestea au confirmat că „două drone au căzut recent în zona aeroportului internaţional din Dubai”, rănind patru muncitori străini. În ciuda gravității situației, operațiunile aeriene au continuat fără întreruperi, asigurând fluiditatea zborurilor.

Iranul amenință: Centrele economice și băncile din Golf sunt ținte

Aproape simultan cu incidentul din Dubai, armata iraniană a declarat că intenționează să lovească „centrele economice şi băncile” din Golf. Amenințarea a fost transmisă printr-un comunicat al cartierului general central Khatam al-Anbiya, o unitate afiliată Gărzii Revoluționare, și difuzată de televiziunea de stat. Declarația subliniază o nouă strategie a Teheranului în conflictul regional.

„Inamicul ne-a dat mână liberă să ţintim centrele economice şi băncile” aparţinând Statelor Unite şi Israelului din regiune, se arată în comunicatul Gărzii Revoluționare. Această avertizare directă ridică nivelul de alertă în întreaga regiune a Golfului, vizând active considerate strategice de către adversari.

Atacul care a declanșat reacția Teheranului

Amenințările Iranului vin ca răspuns la un presupus atac israeliano-american care a vizat o instituție bancară din Teheran în noaptea de marți spre miercuri. Presa locală iraniană a relatat că atacul a „ucis angajaţi” ai băncii. Aceștia lucrau „în mod excepţional” pentru a finaliza pregătirile necesare pentru plata salariilor lunare, transformând o operațiune civilă într-o țintă militară.