Unitățile de interceptare a dronelor trimise de Ucraina în cinci țări din Orientul Mijlociu au înregistrat primele succese notabile. Peste 200 de specialiști ucraineni au reușit să doboare mai multe drone iraniene de tip Shahed, folosind exclusiv aeronave fără pilot fabricate pe plan intern.

Misiune confirmată la cel mai înalt nivel

Președintele Volodimir Zelenski a confirmat la începutul lunii martie că a trimis peste 200 de specialiști în apărarea anti-dronă în Emiratele Arabe Unite, Qatar, Arabia Saudită și Kuweit, dar și la o bază aeriană americană din Iordania. Și totul s-a mișcat foarte repede. Potrivit liderului de la Kiev, „SUA au solicitat ajutor pe 5 martie și că o unitate a fost trimisă de Kiev a doua zi”. Numai că, stai puțin, lucrurile nu sunt chiar așa simple. Declarația președintelui ucrainean vine în pofida afirmațiilor lui Donald Trump, care susținea că nu are nevoie de sprijinul Ucrainei în Golf.

Primele interceptări reușite

Deși detaliile complete ale misiunilor rămân, firesc, clasificate, s-a confirmat deja că unitățile ucrainene au realizat „mai multe interceptări reușite ale dronelor iraniene într-una dintre țările din regiune”.

Un succes concret.

Costuri de război 4 milioane vs. câteva mii de dolari

Dar de ce este expertiza ucraineană atât de căutată? V-ați gândit vreodată la costuri? Dronele de interceptare pot neutraliza amenințări precum dronele Shahed la o fracțiune din costul sistemelor de apărare aeriană mai tradiționale. O rachetă PAC-3 pentru un sistem Patriot de fabricație americană costă aproape 4 milioane de dolari. Iar în contrast, producția interceptorilor ucraineni, precum modelele „Sting” sau „Octopus”, se ridică la doar câteva mii de dolari pe unitate. Această diferență uriașă de preț (practic, de o mie de ori mai ieftin) schimbă complet ecuația economică a unui conflict modern.

Interes regional și capacitate de producție

Zelenski a subliniat că multe alte țări din regiune sunt interesate de expertiza ucraineană în domeniu. Ba chiar și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a solicitat în mod expres discuții cu președintele ucrainean pe această temă. Pe bune, cererea pare să fie mare, iar Ucraina este pregătită să răspundă. Țara are capacitatea de a produce lunar aproximativ 2.000 de astfel de arme teleghidate. Kievul s-a oferit deja să pună la dispoziția altor țări jumătate din această capacitate de producție.