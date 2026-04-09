Peste 200 de persoane au fost ucise în Liban în urma unor lovituri aeriene israeliene, o acțiune care pune în pericol un armistițiu fragil, mediat de Statele Unite între Washington și Teheran. Acordul, încheiat pe 9 aprilie 2026 pentru o perioadă de două săptămâni, pare acum mai șubred ca oricând, amenințând să reaprindă conflictul la scară largă.

Un armistițiu sub presiune

Acordul provizoriu dintre SUA și Iran prevedea o încetare a focului timp de două săptămâni, o măsură menită să detensioneze situația explozivă din regiune. Unul dintre obiectivele imediate era redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic important pentru comerțul global. Numai că, la scurt timp după anunț, acțiunile militare israeliene din Liban au aruncat totul în aer.

Reacții dure de la Tel Aviv și Washington

Reacțiile oficiale nu au întârziat să apară și sunt departe de a fi împăciuitoare. Premierul israelian Netanyahu a declarat tranșant că Israelul este gata să „revină la luptă” împotriva Iranului, semnalând că nu va respecta un acord pe care îl consideră defavorabil. De la Washington, Casa Albă a transmis că închiderea Strâmtorii Ormuz este „complet inacceptabilă”, subliniind miza economică uriașă a conflictului.

Pe bune, v-ați fi așteptat la altceva?

În acest timp, o evaluare a situației militare (făcută publică recent) indică faptul că baza industrial-militară a Iranului este „complet” distrusă, potrivit analistului Hegseth. Această informație adaugă un nou strat de complexitate, punând sub semnul întrebării capacitatea reală a Teheranului de a susține un conflict prelungit.

Libanul, exclus de la negocieri?

O declarație surprinzătoare a venit din partea fostului președinte american Trump, care a afirmat pentru presa americană că Libanul „nu face parte din acordul de încetare a focului cu Iranul”. Această excludere ridică semne de întrebare majore cu privire la viabilitatea oricărui plan de pace care ignoră unul dintre principalele teatre de operațiuni.

Lucrurile stau, deci, destul de complicat.

Critici la adresa diplomației europene

Iar criticile nu au vizat doar actorii regionali. Într-o intervenție recentă, europarlamentarul Botenga a acuzat direct Uniunea Europeană de pasivitate. Acesta a afirmat că „UE nu a făcut ‘niciun efort diplomatic’ pentru a pune capăt războiului din Iran”, lăsând diplomația exclusiv pe seama Statelor Unite.

Pe frontul politic, Ungaria se pregătește de alegeri

În plan european, departe de conflictul din Orientul Mijlociu, Ungaria se pregătește de alegerile parlamentare din 2026. Corespondentul Zoltán Siposhegyi transmite din Budapesta despre ultimele mișcări din campania electorală, în timp ce analistul Jakub Janas explică pozițiile divergente ale lui Orbán și Magyar față de Uniunea Europeană. Pentru a descâlci ițele crizei iraniene, experți precum Ivo Daalder, fost ambasador al SUA la NATO, sunt consultați pentru a oferi o analiză aprofundată a implicațiilor geopolitice.