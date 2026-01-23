China are un plan clar în cursa AI. Nu vrea să creeze noi giganți tech. Deloc. Scopul este altul: transformarea totală a economiei. O abordare radical diferită de cea americană.

Hisham Alrayes, șeful grupului financiar GFH din Bahrain, a explicat viziunea la Davos. El a vorbit despre strategia „AI+ Economy” a Chinei, citat de Business Insider. Alrayes spune un lucru simplu: Beijingul mizează pe modele deschise și pe implementare masivă. De ce? Pentru ca beneficiile AI să ajungă în toată economia, nu doar în conturile câtorva norocoși.

Filosofia Open-Source: AI pentru toți, nu pentru câțiva

Totul se reduce la un concept: open-source. Asta ar putea fi arma secretă a Chinei pentru a-și reface economia. „Te uiți la structura deschisă a filosofiei AI din China – și apoi ai structura non-deschisă,” a spus Alrayes. Mesajul e direct. „Asta arată că beneficiul pe care vor să-l vadă este unul care se scurge în economie, în companii.”

China are deja un exemplu concret. Numele lui: DeepSeek. Acesta se bazează pe modele open-source și a făcut deja valuri la nivel mondial, spre deosebire de multe modele americane mari, care sunt închise, proprietare și construite pentru a genera profituri imense în ecosisteme controlate. Coincidență? Puțin probabil.

De ce modelele gratuite ar putea cuceri lumea

Și nu e doar o teorie. Experți din Vest confirmă. Yann LeCun, fostul șef pe AI la Meta, a arătat cu degetul spre un motiv central pentru succesul DeepSeek: modelul său open-source. LeCun crede că un astfel de model poate bate sistemele proprietare la eficiență și inovație. Simplu, pentru că se bazează pe cercetare la comun.

Eric Schmidt, fostul șef al Google, plusează. El crede că modelele AI open-source din China pot câștiga teren global dintr-un motiv banal: sunt gratis. Asta le face extrem de atractive. Mai ales pentru guverne și țări care nu-și permit să plătească pentru sistemele scumpe din SUA. Prin open-source, China alege accesibilitatea și volumul, a completat Alrayes. „Nu este beneficiul acelei companii, al acelui produs, randamentul acelui individ. Nu este un individ – este o economie.”

Planul „AI Plus”: Cifre clare și ținte până în 2030

Filosofia asta nu e doar vorbărie. E un plan național. Se numește „AI Plus”. A confirmat-o Gong Ke, director la Institutul Chinez pentru Strategii de Dezvoltare a Noii Generații AI de la Universitatea Nankai. Politica se axează pe integrarea AI în sectoare practice. Producție. Sănătate. Finanțe. Educație. Fără vise SF despre inteligență artificială generală (AGI). Planul are și ținte clare: agenții AI trebuie să ajungă la o penetrare de 70% până în 2027. Și 90% până în 2030.

O utilitate publică, nu un centru de profit

Deci, de ce open-source? Pentru că obiectivul Chinei este mult mai mare. Vor să transforme inteligența artificială într-o utilitate publică. Gândiți-vă la electricitate sau internet, nu la un centru de profit pentru câțiva aleși.

„China caută să creeze valoare în întreaga economie, foarte clar, cu obiective foarte specifice în întreaga economie,” a încheiat Alrayes. „Nu doar ca un beneficiu pentru acele companii. Aceasta este diferența de filosofie.” Concluzia e simplă. Pentru Beijing, AI-ul este noua infrastructură. O resursă menită să ajungă în fiecare fabrică, spital și școală. Nu doar în conturile din Silicon Valley.