Ofițeri ai serviciului rus de informații externe (SVR) au propus o strategie șocantă pentru a-l ajuta pe Viktor Orban în alegerile din 12 aprilie: înscenarea unei tentative de asasinat asupra premierului ungar. Planul, denumit sugestiv „The Gamechanger”, a fost detaliat într-un raport intern al serviciului secret, care arată cât de mare este miza Moscovei în Ungaria.

Un plan pentru a schimba jocul

Conform documentului obținut și autentificat de un serviciu european de informații, o astfel de mișcare ar fi putut „modifica fundamental întreaga paradigmă a campaniei electorale” din Ungaria. Strategia viza sprijinirea directă a lui Viktor Orban. Acesta se află în prezent în spatele principalului său rival, Peter Magyar, cel puțin conform ultimelor sondaje de opinie.

rușii au propus, negru pe alb, „înscenarea unei tentative de asasinat asupra lui Viktor Orban”. Scopul? Mutarea atenției campaniei de la problemele socio-economice la teme mult mai emoționale. Securitatea statului, stabilitatea politică și apărarea sistemului ar fi devenit subiectele principale, transformând dezbaterea electorală într-o confruntare marcată de frică și nesiguranță. E drept că, deși nu au existat atacuri fizice, simpla sugestie arată până unde se poate merge.

Ungaria, o țară nemulțumită

Dar de ce ar fi nevoie de o asemenea măsură extremă? Raportul SVR scoate la iveală o realitate dură pentru partidul de guvernământ. Majoritatea cetățenilor ungari, mai exact 52,3%, se declară nemulțumiți de starea de fapt din țară. Iar acest sentiment nu se mai limitează la orașe, ci predomină inclusiv în zonele rurale, considerate bastioane tradiționale ale partidului Fidesz.

Nemulțumirea se accentuează pe fondul problemelor economice și al șocului prețurilor la energie.

Lucrurile stau, așadar, destul de prost pentru actuala putere de la Budapesta, iar asta explică de ce un plan atât de radical a putut fi măcar luat în calcul.

Miza Moscovei versus diplomația americană

Documentul arată că Moscova urmărește să îl ajute într-un mod mult mai direct pe Orban să rămână la putere, într-un context în care premierul ungar a blocat nu de puține ori politici cheie ale Uniunii Europene și a acționat ca un liant între Kremlin și conservatorii americani. V-ați gândit vreodată de ce este Orban atât de important pentru ruși?

Numai că abordarea este complet diferită de cea a Statelor Unite. Vizitele recente ale oficialilor americani la Budapesta (inclusiv ale secretarului de stat Marco Rubio și, ulterior, ale vicepreședintelui JD Vance) au fost menite să arate susținere publică pentru Orban, dar fără implicări directe în procesul electoral.

Kremlinul neagă totul

Confruntat cu aceste informații, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a respins vehement documentul, calificându-l drept un „exemplu de dezinformare”. Serviciul rus de informații externe (SVR) a refuzat să comenteze.

Nivelul la care raportul a ajuns în structurile guvernamentale ruse rămâne neclar. În tot acest timp, purtătorul de cuvânt al lui Viktor Orban, Zoltan Kovacs, nu a oferit nicio declarație referitoare la raport sau la posibila implicare a Rusiei în alegerile din Ungaria.