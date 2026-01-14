Robert Golob, premierul Sloveniei, se află într-o situație delicată. Un organism de supraveghere l-a acuzat de încălcarea regulilor de integritate, cu doar două luni înainte de alegerile care ar putea readuce opoziția conservatoare la putere. Informația a fost publicată de Euractiv.

Acuzațiile, pe scurt

Scandalul a pornit după demisia fostului ministru de interne, Tatjana Bobnar, în 2022. Aceasta l-a acuzat pe Golob că i-a cerut, atât ei, cât și șefului poliției, să facă o „curățenie” în forțele de ordine, eliminându-i pe oficialii numiți de guvernul anterior condus de Janez Jansa. Vorbim despre acuzații serioase, mai ales având în vedere contextul politic actual din Slovenia. Practic, Bobnar a dezvăluit că premierul ar fi vrut să schimbe oamenii din poliție cu unii loiali lui.

Ce spune raportul?

Raportul watchdog-ului, care a finalizat investigația, susține că Golob „a acționat împotriva așteptărilor și responsabilităților funcției sale” când și-a exprimat, prin două mesaje text către Bobnar, „îngrijorarea” și „nemulțumirea” față de „situația personalului din poliție”. Cu alte cuvinte, e acuzat că a intervenit direct în numirile din poliție, un lucru care, evident, nu e deloc bine văzut. Se pare că premierul nu s-a abținut să-și spună părerea despre cine ar trebui să ocupe funcții importante.

Consecințe și reacții

Constatările comisiei nu vor avea, deocamdată, repercusiuni legale. Justiția trebuie să preia cazul și să ajungă la aceleași concluzii. Dar, chiar și așa, acuzațiile au stârnit deja cereri din partea opoziției pentru demisia lui Golob. Cabinetul lui Golob a reacționat printr-o declarație scrisă trimisă AFP, spunând că „suntem convinși că acest lucru nu reprezintă o încălcare a integrității”, adăugând că organismul anti-corupție a respins alte acuzații împotriva lui Golob. Golob a negat în mod repetat toate acuzațiile. Așadar, premierul se apără și spune că nu a făcut nimic greșit.

Promisiuni din trecut

Mass-media conservatoare a scos la iveală o declarație a lui Golob dinaintea alegerilor parlamentare din 2022, în care spunea că ar „demisiona cu siguranță” dacă organismul de supraveghere ar stabili vreodată că a încălcat regulile de integritate. În 2022, Golob, pe atunci un nou-venit în politică, a învins Partidul Democrat Sloven condus de Jansa, promițând să restabilească „normalitatea” și acuzându-și rivalul de încălcări ale statului de drept. Ironia sorții, nu?

Reacția avocatului

Avocatul lui Golob, Stojan Zdolsek, a fost citat de agenția de presă slovenă STA spunând că concluziile organismului de supraveghere sunt „ilegale” și că le va contesta în instanță. În martie 2025, procurorii sloveni au cerut unei instanțe să lanseze o investigație judiciară împotriva lui Golob cu privire la acuzațiile lui Bobnar că a intervenit în personalul poliției, dar instanța nu a decis încă dacă îl va acuza sau nu. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare, dar e clar că premierul sloven are probleme mari.