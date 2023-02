Prețul carbonului în UE depășește 100 de euro pe tonă pentru prima dată

Prețul carbonului al UE a urcat peste 100 de euro pe tonă pentru prima dată, într-un moment de referință pentru unul dintre instrumentele cheie ale blocului de luptă împotriva poluării.

Cotele tranzacționate în cadrul sistemului emblematic de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS) au crescut marți cu 2%, ajungând la maximul istoric de 101 EUR pe tonă.

Pragul a fost văzut ca fiind important din punct de vedere psihologic și un preț la care companiile pot începe să se uite mai serios la investiția în tehnologii emergente costisitoare, cum ar fi captarea și stocarea carbonului.

Prețul creditelor de carbon din sistem – o parte esențială a strategiei net zero a blocului, care urmărește să pună un preț pe poluare – a crescut de cinci ori în ultimii trei ani, iar câștigurile s-au accelerat în ultimele săptămâni, deoarece UE a înăsprit regulile face sistemul mai oneros pentru poluatori.

„Punctul fundamental despre această piață este că UE a deschis calea pentru prețuri mai mari, deoarece acesta este ceea ce este necesar în cele din urmă pentru a-și îndeplini obiectivele de reducere a emisiilor”, a declarat Mark Lewis, șeful cercetării climatice la fondul speculativ Andurand Capital Management.

Noile reguli convenite în decembrie și în curs de ratificare, care vor reduce efectiv emisiile permise în cadrul schemei până în 2039, sunt „motorul structural pe termen lung al acestei piețe”, a adăugat Lewis.

Companiile care își desfășoară activitatea în UE în anumite sectoare — inclusiv gazele, producția de energie pe bază de cărbune sau producția industrială — sunt obligate să cumpere credite de carbon. Fiecare permite emisia a unei tone de carbon.

După o mare parte din ultimul deceniu, când s-a acumulat un excedent de cote în urma crizei financiare, prețul carbonului al UE a crescut mai sus, ca urmare a noilor reguli de stabilire a prețului carbonului de către bloc, precum și a presiunii societale în creștere pentru guverne și întreprinderi pentru a reduce poluarea și limitarea încălzirii.

Utilizarea crescută a cărbunelui în timpul crizei energetice a stimulat, de asemenea, cumpărarea, deoarece cărbunele emite aproximativ de două ori mai mult carbon decât gazul atunci când este ars.

Legislatorii UE au dat aprobarea inițială anul acesta noilor reguli care ar face sistemul mai dur. Numărul total de certificate din sistem va scădea în timp, iar numărul acordat poluatorilor gratuit va scădea și el.

Vertis Environmental Finance a spus că recenta creștere a prețurilor a fost determinată în parte de utilitățile care și-au acoperit expunerea și că cererea de credite de la poluatorii industriali a fost „relativ redusă”. Activitatea de acoperire ar putea crește, deoarece temperaturile din nordul Europei au fost prognozate să scadă sub media pentru această perioadă a anului săptămâna viitoare, se arată în comunicat.

Redshaw Advisors a mai spus săptămâna trecută că câștigurile recente au venit „în ciuda” încetinirii achizițiilor de la poluatorii reglementați de sistem.

Unii analiști au spus că pragul de 100 EUR ar stimula investițiile în tehnologii curate emergente, cum ar fi captarea carbonului și hidrogenul, dar poluatorii majori au avertizat asupra impactului pe care prețurile mai mari ale carbonului l-ar putea avea asupra afacerilor lor și asupra capacității lor de a face investiții.

Cu toate acestea, legislatorii UE au conceput sistemul pentru a se asigura că o parte din banii strânși din vânzarea creditelor sunt direcționate către dezvoltarea tehnologiilor curate și decarbonizarea industriei.

Peter Liese, principalul negociator al Parlamentului European pentru EU ETS, a declarat în februarie că este „un punct foarte important” să „ține industria în interiorul Europei și să le ajutăm să se decarboneze”. Cu toate acestea, dacă companiile nu s-au decarbonizat în următorii ani, „va fi deficit de cote și asta va crește prețul”, a spus el.

Un studiu academic publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences în 2020 a constatat că EU ETS a condus la o reducere de 4% a emisiilor europene între 2008 și 2016. Dar s-au înregistrat progrese în principal în sectorul energetic, deoarece generatoarele s-au schimbat. de la combustibili fosili la surse regenerabile. Soluțiile pentru sectoarele „greu de atenuat”, cum ar fi cimentul și oțelul, sunt de obicei mai scumpe și rămân la început.

Cei mai de top oameni de știință climatic din lume au declarat anul trecut într-un raport amplu al ONU că soluțiile de atenuare a schimbărilor climatice care costă 100 USD pe tonă de carbon sau mai puțin „ar putea reduce emisiile globale de gaze cu efect de seră cu cel puțin jumătate față de nivelul din 2019 până în 2030”.

