Importurile de combustibili fosili ale Uniunii Europene au explodat, înregistrând o creștere de 24 de miliarde de euro de la începutul războiului dintre SUA și Iran. Blocada continuă a Strâmtorii Ormuz a aruncat în aer prețurile, cu o majorare de 60% la petrol și de 70% la gaze, alimentând temeri privind o nouă criză energetică la scară largă.

Prețuri la pompă care ard buzunarele

Cifrele vorbesc de la sine. Potrivit Buletinului Săptămânal al Prețurilor la Petrol al Comisiei Europene din 23 aprilie, prețul mediu în UE pentru benzina Euro-super 95 a atins 1.827,36 euro pe litru. Iar motorina a depășit pragul psihologic, ajungând la 2.007,67 euro pe litru. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru bugetul familiei sau pentru costurile unei firme de transport?

AccelerateEU: Planul de urgență al Bruxelles-ului

Pe 22 aprilie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat AccelerateEU, noul plan al Europei pentru a consolida securitatea energetică și a reduce dependența de combustibilii fosili din import. Acesta este al doilea plan energetic major adoptat de UE, după REPower EU din 2022. Scopul, a spus von der Leyen, este de „a aduce atât măsuri de ajutor imediate, cât și mai structurale, pentru cetățenii și întreprinderile europene”.

Ce măsuri concrete sunt pe masă?

Planul nu e doar o declarație de intenții. Bruxelles-ul propune o serie de acțiuni concrete. Se insistă pe stocarea coordonată a gazelor între statele membre și pe relaxarea reglementărilor privind ajutoarele de stat. Guvernele naționale sunt îndemnate să sprijine grupurile vulnerabile prin scheme de susținere a veniturilor, vouchere pentru energie și reduceri ale accizelor. Piesa centrală pare a fi Actul de Electrificare, care urmărește trecerea de la combustibili fosili la electricitate ca sursă dominantă de energie pentru transport, industrie, clădiri și încălzire. Dar cum te asiguri că toată energia asta verde ajunge unde trebuie? Pe lângă asta, se pune accent pe creșterea eficienței energetice pentru a reduce cererea. Numai ca asta nu e tot. Se dorește și o creștere a producției de energie din surse regenerabile, cu ținta de a depăși cota actuală de 70% din totalul generării de energie verde. Și, pentru a preveni crizele de carburant, Comisia va înființa un Observator al Combustibililor care să monitorizeze importurile și exporturile.

Infrastructură și investiții private

Pana la urma, degeaba produci energie dacă nu o poți livra. Comisia a anticipat adoptarea Pachetului privind Rețelele pentru vara anului 2026, cu scopul de a accelera modernizarea infrastructurii energetice a Europei, care se întinde pe 11 milioane de kilometri.

O misiune deloc ușoară.

Iar pentru a atrage capital, Uniunea Europeană mizează pe evenimente de profil, cum ar fi Forumul de Investiții pentru Tranziția către Energie Curată din mai 2026 și Summitul pentru Investiții în Energie Curată, prevăzut încă pentru acest an (un fel de Davos al energiei verzi).