Prințesa Mette-Marit rupe tăcerea despre Epstein după sejurul de 4 zile

Prinţesa Mette-Marit, viitoarea regină a Norvegiei, a decis să vorbească despre relația sa cu infractorul sexual Jeffrey Epstein. Într-un interviu acordat postului public NRK, aceasta afirmă că a fost „manipulată şi înşelată”, pe fondul unui scandal care a pătat serios imaginea familiei regale norvegiene. Noile dezvăluiri au făcut ca popularitatea prințesei să scadă dramatic.

„Am fost manipulată și înșelată”

Într-un interviu de aproximativ douăzeci de minute, prințesa și-a exprimat regretul profund pentru legătura cu finanțistul american, care a murit în închisoare în 2019. „fireste, mi-aş fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”, a spus Mette-Marit. Ea a continuat, asumându-și o parte din vină. „Este extrem de important pentru mine să-mi asum faptul că nu i-am verificat mai atent trecutul şi să-mi asum, si, faptul că am fost manipulată şi înşelată în asemenea măsură”, a afirmat aceasta.

Doar o relație de prietenie?

Iar când a venit vorba de speculațiile privind natura exactă a relației lor, Mette-Marit a fost categorică. A pus capăt oricăror interpretări. „A fost o relaţie de prietenie: pentru mine, el a fost în primul rând un prieten. Dar dacă întrebarea dumneavoastră este dacă relaţia a avut o altă natură, răspunsul este nu”, a clarificat prințesa moștenitoare.

Căutarea pe Google care nu a oprit nimic

Numai că lucrurile sunt mai complicate. Publicarea recentă a unor documente din cazul Epstein a scos la iveală o corespondență intensă între prințesă și finanțist, purtată între 2011 și 2014. Într-unul dintre mesaje, din 2011, ea îi scria că l-a „căutat pe Google”. V-ați fi așteptat la o reacție fermă? Ei bine, nu. „Da, nu mi-a lăsat o impresie prea bună”, i-a transmis ea, încheind fraza cu un emoticon. Totul se întâmpla deși Epstein fusese deja condamnat în 2008 la peste un an de închisoare (pentru incitarea la prostituție a unei minore).

Cum vine asta, te întrebi?

Și totuși, în ciuda acestor semnale de alarmă, legătura a continuat. În ianuarie 2013, Mette-Marit a locuit, alături de o prietenă, timp de patru zile în casa lui Epstein din Palm Beach, Florida.

Popularitate în cădere liberă

Dincolo de declarații, efectele acestui scandal sunt cât se poate de concrete. Dezvăluirile au zguduit serios încrederea publicului în familia regală. Mai multe sondaje recente arată că o majoritate a norvegienilor se opune acum ca Mette-Marit să urce vreodată pe tron alături de prinţul moştenitor Haakon.