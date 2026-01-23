Un miliard de dolari. Atât a pus Vladimir Putin pe masă pentru controversatul „Consiliu pentru Pace” al lui Donald Trump. O sumă colosală. Banii nu vin gratis, însă. Există o condiție care zguduie diplomația americană: deblocarea imediată a unor active rusești, înghețate chiar de Statele Unite, conform Adevărul.

Mișcarea a ieșit la iveală după discuții aprinse. De o parte, liderul de la Kremlin. De cealaltă, apropiați ai lui Trump, inclusiv ginerele său Jared Kushner și trimisul special Steve Witkoff. Conform informațiilor din Adevărul, nu e vorba de un cec în alb. Este o manevră calculată într-un joc geopolitic cu mize uriașe.

Miliardul care ar putea schimba regulile jocului

Dar ce e, mai exact, acest „Consiliu pentru Pace”? Inițiativa a fost dezvăluită de Trump săptămâna trecută, la Davos. O alternativă la organizațiile internaționale. Modelul de afaceri? Brutal de simplu. Vrei un loc permanent, plătești o taxă de un miliard de dolari. O avere pentru mulți, dar nu și pentru Moscova, se pare. Surprinzător sau nu, Putin a fost invitat, iar răspunsul său a venit rapid: o ofertă condiționată, care folosește, culmea, exact banii pe care Rusia nu îi poate atinge acum.

„Plătim cu banii voștri”: condiția de neclintit a Moscovei

Kremlinul a pus cărțile pe masă. Fără ocolișuri. Iuri Ușakov, consilierul lui Putin pe politică externă, a formulat cererea direct. „În timpul schimbului de opinii privind Consiliului Păcii, a fost subliniată disponibilitatea noastră de a direcționa un miliard de dolari către bugetul acestei organizații din activele rusești înghețate de administrația americană anterioară”, a declarat Ușakov reporterilor. Traducerea? Rusia își cumpără locul la masa negocierilor cu bani pe care americanii i-au blocat după invazia din Ucraina, în 2022. O ironie crasă.

Ce se întâmplă cu restul averii blocate? Promisiunea pentru Ucraina

Dar oferta Moscovei merge și mai departe. Nu se oprește la miliardul pentru Trump. Ușakov a vorbit și despre restul banilor blocați de Washington, o mișcare cu adevărat neașteptată.

„Restul fondurilor din aceste rezerve, care au fost înghețate în urma invaziei Moscovei în Ucraina în 2022, ar putea fi direcționat către reconstrucția teritoriilor afectate în timpul operațiunilor de luptă”, a precizat oficialul rus. Aici apare însă o altă condiție. Una gigantică. „Acest lucru s-ar întâmpla numai după ce va fi încheiat un tratat de pace între Rusia și Ucraina”, a completat el. Practic, o promisiune legată de un viitor complet incert.

Washingtonul, între prudență și oportunitate

Reacția Americii? Prudență maximă. Oficialii de la Washington insistă că discuțiile sunt incipiente. Nicio decizie nu a fost luată. A accepta oferta Moscovei în aceste condiții ar însemna o răsturnare totală de politică externă și ar anula practic regimul de sancțiuni. Dar există și o altă perspectivă: inițiativa ar putea deschide un canal de dialog direct între cele două puteri, o ușă întredeschisă într-o eră de ostilitate glacială. Ofertă de pace sau un cal troian? Deocamdată, nimeni nu știe.