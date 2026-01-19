O propunere care aruncă în aer diplomația. Donald Trump îl invită pe Vladimir Putin să medieze pacea în Gaza. Da, ați auzit bine. Acel Putin care de patru ani duce un război devastator în Ucraina. Dar asta nu e tot. Planul, relatat de Dailymail, include o condiție șocantă pentru aliați: o taxă de un miliard de dolari pentru un loc permanent în noul „Consiliu al Păcii”. La Bruxelles e stupoare. La Moscova, euforie.

Pace pe bani grei: Cine plătește, cine refuză

Vestea a picat ca o bombă. Peste 60 de lideri au primit invitația de a se alătura „Consiliului Păcii pentru Gaza”, un organism menit să supervizeze dezarmarea Hamas. Apoi a venit nota de plată. Administrația americană a transmis clar că un loc permanent are un preț: „cel puțin un miliard de dolari.”

Liderii europeni sunt blocați. Ezită să susțină public planul, temându-se că ar dinamita rolul ONU. Între timp, Canada a dat un răspuns tranșant. Prim-ministrul Mark Carney a confirmat participarea, dar a respins categoric plata taxei de un miliard. Gata.

Până luni dimineață, lista celor care au acceptat oferta lui Trump era scurtă. Doar trei țări: Ungaria, Kazahstan și Vietnam. Viktor Orbán, premierul ungar, a fost prompt în a confirma: „Eforturile Ungariei pentru pace sunt recunoscute. Președintele Trump a invitat Ungaria să se alăture activității Consiliului Păcii ca membru fondator. Am acceptat, desigur, această onorabilă invitație.”

Reacția Moscovei: „Un vis împlinit pentru Rusia!”

Dacă în capitalele europene domnește confuzia, la Moscova se sărbătorește. Propagandiștii de la televiziunile de stat abia își ascund bucuria euforică văzând cum relațiile dintre Europa de Vest și administrația Trump se erodează. Această ruptură este văzută ca un vis împlinit pentru Kremlin, un analist declarând entuziasmat: „Este cu adevărat formidabil pentru Rusia!”

Ironia sorții… Diviziunea care slăbește frontul occidental e cauzată tocmai de o invitație pentru Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin, al cărui război de agresiune a ucis sute de mii de oameni în Ucraina și a lăsat în urmă ruine. Coincidență? Greu de crezut.

Un consiliu controversat: Blair și Kushner, la aceeași masă

Componența consiliului adâncește controversele. Comitetul executiv va fi condus chiar de Trump, flancat de ginerele său, Jared Kushner, și alți apropiați. Figura surpriză este fostul premier britanic Tony Blair.

Dar Blair pare să se distanțeze deja de partea cea mai toxică a planului. Un purtător de cuvânt a ținut să precizeze că fostul premier nu are nicio legătură cu selectarea membrilor și nu susține taxa de un miliard de dolari. O primă fisură în grupul de inițiativă.

Kremlinul „studiază propunerea”

În tot acest haos diplomatic, Kremlinul adoptă o poziție de așteptare. Oficialii ruși confirmă că Putin a primit oferta prin canale diplomatice și că acum „studiază toate detaliile acestei propuneri” înainte de un răspuns final.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin, a adăugat luni: „Sperăm la un contact cu partea americană pentru a putea clarifica toate detaliile”. Manevra amintește de alte campanii de presiune ale lui Trump, precum cererea adresată Danemarcei de a ceda controlul asupra Groenlandei. Nimic nou.