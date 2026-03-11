Putin scade la 32,1% în sondaje. Rușii îl acuză că e slab în fața agresiunii lui Trump

Doar 32,1% dintre cetățenii ruși mai au încredere în Vladimir Putin pentru a gestiona principalele probleme ale statului, un minim istoric de la începutul invaziei în Ucraina. Un nou sondaj arată că președintele rus este perceput tot mai mult, atât de moderați, cât și de naționaliști, drept un lider slab și prea îngăduitor în fața acțiunilor președintelui american Donald Trump.

Datele provin dintr-un sondaj realizat de societatea de cercetări sociologice VTSIOM și difuzat miercuri, conform informațiilor citate de agenția EFE și preluate de Agerpres. Deși Putin se menține pe primul loc în preferințele rușilor, urmat de ministrul de externe Serghei Lavrov, procentul de 32,1% reprezintă cel mai slab scor obținut de liderul de la Kremlin în sondajele similare efectuate de la declanșarea războiului, în februarie 2022.

Impas în Ucraina și reacții anemice

Potrivit analiștilor, Putin și-a provocat singur această scădere de popularitate prin disparițiile sale prelungite din spațiul public și prin reacțiile considerate anemice la evoluțiile internaționale. Pe frontul din Ucraina, veștile proaste pentru Kremlin continuă. Trupele ruse nu au obținut niciun progres notabil, înregistrând doar mici înaintări în provincia Donețk, în timp ce armata ucraineană revendică recucerirea unor teritorii în provinciile Dnipropetrovsk și Zaporojie.

Sentimentul de neputință a fost accentuat de un atac ucrainean efectuat marți cu rachete britanice Storm Shadow. Lovitura a vizat o fabrică producătoare de componente electronice pentru rachete din provincia rusă Briansk și a provocat victime civile. Ca și în alte ocazii similare, răspunsul oficial al Moscovei s-a limitat la a acuza Regatul Unit de implicare directă în conflict, repetând teza că astfel de atacuri nu pot fi executate de militarii ucraineni fără asistența susținătorilor occidentali.

Aliații strategici, pierduți unul câte unul

Percepția de slăbiciune este alimentată și de o serie de eșecuri pe scena geopolitică. După capturarea spectaculoasă a președintelui venezuelean Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie, într-o operațiune militară americană, Rusia se confruntă acum cu perspectiva de a-și pierde și aliatul iranian. Un eventual succes al ofensivei SUA și Israelului, care ar duce la înlocuirea regimului de la Teheran cu unul filo-occidental, ar reprezenta o lovitură cu implicații mult mai severe pentru Moscova.

Deși regimul iranian are încă situația sub control, uciderea ayatollahului Ali Khamenei a fost un moment dureros pentru Kremlin. Analiștii apropiați puterii de la Moscova au interpretat evenimentul ca pe un avertisment clar adresat autocrațiilor cu care Rusia menține o cooperare strategică. În rândul cetățenilor ruși se conturează ideea că următoarea țintă pe lista SUA este Cuba și că, din nou, Kremlinul va sta cu brațele încrucișate privind cum un alt aliat cade sub control american.

Eșecuri economice și o imagine publică șifonată

Lista eșecurilor din acest an este completată de acțiunile SUA, Franței și Belgiei, care au sechestrat mai multe petroliere din așa-numita „flotă din umbră”, prin care Rusia își exportă petrolul ocolind sancțiunile. În fața acestor acțiuni, Moscova a răspuns doar cu proteste formale, consolidând imaginea unui lider incapabil să apere interesele naționale.

Această percepție este împărtășită atât de rușii moderați, cât și de cei adepți ai liniei dure în politica externă. Într-una dintre rarele sale apariții publice de la începutul anului, Putin a contribuit involuntar la această imagine. Pe 8 martie, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, liderul de la Kremlin a transmis un mesaj video pe care a trebuit să îl reia pentru că a început să tușească. Din greșeală, înregistrarea inițială a fost difuzată public, expunând un moment de vulnerabilitate.

Sursa: Digi24