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Putin și Trump, discuție de o oră despre Iran și Ucraina. Kremlinul o descrie drept constructivă

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Putin și Trump, discuție de o oră despre Iran și Ucraina. Kremlinul o descrie drept constructivă

Președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump au purtat o discuție telefonică de aproximativ o oră despre conflictele din Iran și Ucraina. În timp ce liderul de la Kremlin a cerut o soluție diplomatică, președintele SUA a declarat că războiul împotriva Iranului este aproape de final.

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Convorbirea a avut loc luni, la inițiativa Washingtonului, fiind prima dintre cei doi lideri din decembrie 2025. Potrivit publicației Capital, care citează surse de la Kremlin, dialogul a vizat evoluțiile internaționale considerate extrem de importante.

Ce a transmis Kremlinul după discuție

Consilierul diplomatic al liderului rus, Iuri Ușakov, a confirmat că discuțiile s-au axat pe două teme majore. „Discuțiile s-au concentrat pe situația din jurul conflictului cu Iranul și pe negocierile bilaterale în curs, cu participarea reprezentanților Statelor Unite, pentru soluționarea crizei din Ucraina”, a declarat Ușakov, citat de agențiile de presă ruse. Acesta a adăugat că dialogul a fost unul productiv, fără a oferi însă detalii suplimentare despre conținutul exact al convorbirii. „Conversația a fost serioasă, deschisă și constructivă”, a precizat consilierul rus.

Poziția lui Putin: Progrese în Ucraina și diplomație în Iran

În timpul discuției, Vladimir Putin a subliniat necesitatea unei rezolvări rapide a situației din Iran pe cale politică și diplomatică, Teheranul fiind un aliat apropiat al Moscovei. Referitor la războiul din Ucraina, liderul de la Kremlin i-a prezentat lui Donald Trump o descriere a situației de pe front. Conform consilierului său diplomatic, Putin a afirmat că trupele ruse înregistrează progrese semnificative. Președintele rus a salutat și eforturile de mediere inițiate de Donald Trump, deși sesiunile de negocieri nu au condus până acum la încetarea ostilităților.

Trump: Războiul cu Iranul este „cvasi-încheiat”

Viziunea președintelui american asupra conflictului din Orientul Mijlociu este complet diferită. Într-un interviu citat de jurnalista CBS News Weijia Jiang pe rețeaua X, Donald Trump a declarat că războiul împotriva Iranului este aproape terminat. „Cred că războiul este cvasi-încheiat, practic. Nu au marină, nu au comunicaţii, nu au forţe aeriene”, a afirmat Trump. Liderul de la Casa Albă a mai spus că operațiunile militare au avansat mai rapid decât estimările inițiale, care prevedeau o durată de patru sau cinci săptămâni. Întrebat despre noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, Trump a răspuns că nu are niciun mesaj pentru acesta, dar a menționat că are în vedere o persoană care l-ar putea înlocui, fără a oferi alte detalii.

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