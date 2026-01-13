Statele Unite au reacționat dur după ce Rusia a lansat o rachetă balistică asupra orașului Liov, Ucraina. Americanii consideră gestul o escaladare periculoasă și, sincer, greu de înțeles. Adevărul a relatat despre atacul care a avut loc în noaptea de 8 spre 9 ianuarie.

Condamnarea Statelor Unite

Tammy Bruce, ambasadoarea adjunctă a SUA la ONU, a fost foarte clară: racheta cu rază medie de acţiune, dar fără focoase nucleare, a lovit o zonă din Ucraina aproape de granița cu Polonia și NATO. „Aceasta constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”, a afirmat Bruce. Ce mesaj mai clar puteau transmite?

Declarația asta subliniază cât de îngrijorați sunt cei de la Washington de intensificarea conflictului și de eforturile diplomatice de a găsi o soluție pașnică. Condamnarea vine într-un moment critic, mai ales că tensiunile dintre Rusia și Ucraina, dar și cu aliații occidentali, sunt la cote alarmante.

Răspunsul Rusiei

Ministerul rus al Apărării a confirmat că racheta a fost folosită în cadrul loviturilor masive asupra Ucrainei. Ținta? O uzină aeronautică din Liov. Rușii spun că au scos uzina din funcțiune. „Potrivit informaţiilor confirmate din mai multe surse independente, în urma loviturii efectuate în noaptea spre 9 ianuarie de către forţele armate ruse cu ajutorul sistemului mobil de rachete balistice terestre Oreşnik, uzina de stat pentru repararea avioanelor din Liov a fost scoasă din serviciu”, a precizat ministerul rus. Asta susțin ei, cel puțin.

Confirmarea asta ne arată exact ce au vizat rușii și cum își justifică acțiunea. Afirmația privind distrugerea uzinei sugerează, evident, o încercare de a slăbi capacitatea militară a Ucrainei.

Reacții internaționale

Utilizarea acestui tip de rachetă a stârnit un val de critici. Uniunea Europeană, Berlinul, Parisul și Londra au condamnat atacul, considerându-l o „escaladare” din partea Moscovei. Practic, toată lumea importantă din Europa a reacționat imediat.

Condamnările internaționale scot în evidență preocupările legate de folosirea armelor avansate în conflict și riscul ca situația să scape de sub control. Mesajul comun al UE, Germaniei, Franței și Marii Britanii este un apel clar către Rusia să reducă tensiunile și să respecte dreptul internațional. Oare vor asculta?

Detalii despre atac

În noaptea de 8-9 ianuarie, atacul cu rachete asupra Liovului a provocat daune serioase infrastructurii orașului și a lăsat Kievul în beznă. Se pare că a fost vizat un depozit subteran de gaz din Liov, lovit de o rachetă nucleară fără focoase.

În urma atacului, 20 de clădiri rezidențiale și ambasada Qatarului au fost avariate. În plus, un angajat de la ambulanță a fost ucis în Kiev. Autoritățile ucrainene acuză Rusia că vrea să lase milioane de oameni fără curent, căldură și apă, afectând nu mai puțin de 40 de obiective în capitală, și asta pe un ger cumplit.

Așadar, vedem clar impactul umanitar al atacului: locuințe distruse, infrastructură diplomatică avariată și, cel mai grav, pierderi de vieți omenești. Acuzațiile ucrainenilor, cum că Rusia ar vrea să lase populația fără utilități, fac situația și mai gravă.

Contextul conflictului ruso-ucrainean

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a început, să ne amintim, în 2014, când Rusia a anexat Crimeea și a sprijinit separatiștii din estul Ucrainei. Lucrurile au explodat, însă, în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina pe scară largă.

De atunci, conflictul a adus distrugeri imense, pierderi de vieți omenești și o criză umanitară uriașă. Milioane de ucraineni au fost nevoiți să-și părăsească casele, iar economia Ucrainei a fost pusă la pământ.

Comunitatea internațională a condamnat agresiunea Rusiei de nenumărate ori și a impus sancțiuni economice dure Moscovei. Dar, din păcate, conflictul continuă, iar șansele unei soluții pașnice par tot mai mici.

Tammy Bruce, ambasadoarea adjunctă a SUA la ONU

Tammy Bruce este o comentatoare politică conservatoare, autoare și crainică radio americană. A fost numită ambasadoare adjunctă a SUA la ONU de administrația Biden. E cunoscută pentru opiniile ei puternice și pentru faptul că apără valorile conservatoare.

Înainte de a intra în politică, Bruce a lucrat în industria divertismentului și a fost președintă a Organizației Naționale pentru Femei din Los Angeles. A scris mai multe cărți, printre care și „The New Thought Police: Inside the Left’s Assault on Free Speech and Free Minds”.